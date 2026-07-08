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Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Zam geldi, akaryakıt fiyatları yine değişti. Motorine dün gelen zammında ardından bir zam daha geldi. 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zam sonrası bugün de zam geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 8 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 1

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Motorine dün gelen 1 lira 33 kuruş zammın ardından bugün de 76 kuruş zam geldi.

Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.78 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.72 TL
Motorin: 66.63 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.84 TL
Motorin: 67.90 TL
LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.12 TL
Motorin: 68.17 TL
LPG: 30.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.31
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
59.23
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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