Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zam sonrası bugün de zam geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 8 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Motorine dün gelen 1 lira 33 kuruş zammın ardından bugün de 76 kuruş zam geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 66.78 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 66.63 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.84 TL

Motorin: 67.90 TL

LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 68.17 TL

LPG: 30.99 TL