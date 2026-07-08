Akaryakıta bir zam daha geldi: 8 Temmuz 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zam sonrası bugün de zam geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 8 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine dün gelen 1 lira 33 kuruş zammın ardından bugün de 76 kuruş zam geldi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.78 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.72 TL
Motorin: 66.63 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.84 TL
Motorin: 67.90 TL
LPG: 31.19 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.12 TL
Motorin: 68.17 TL
LPG: 30.99 TL
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