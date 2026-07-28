ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Bu hafta ŞOK raflarında Grundig küçük ev aletleri, Skytech QLED TV'ler ile Samsung ve Altus klimalar öne çıkıyor. Mutfak ve ev gereçlerinde Paşabahçe, Borcam, termos çanta ve plaj havluları bulunurken; çocuklar için Barbie, Frozen ve pelüş oyuncaklar geliyor. Ayrıca Elidor bakım ürünleri, temizlik malzemeleri ve zeytinden cipse kadar pek çok lezzetli gıda çeşidi de geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Skytech 65" 164 ekran 4K QLED Whale TV 28,999 TL

Skytech 65" 164 ekran 4K QLED Whale TV 28,999 TL

Skytech 50" 126 ekran 4K QLED Whale TV 17,999 TL

Skytech 55" 139 ekran 4K QLED Whale TV 19,999 TL

Forever şarjlı dokunmatik mantar masa lambası adet 499 TL

Trax mobile Os-1965 bluetooth speaker adet 549 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 27,999 TL

Samsung AR40F18COAM/SK 18000 BTU klima 37,999 TL

Altus ALK 1260 12000 BTU duvar tipi klima 23,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal saklama kabı seti 3'lü 250 TL

Metal saklama kabı seti 3'lü 250 TL

Desenli metal sunum tepsisi 2'li adet 100 TL

Tantitoni borosilikat cam ayaklı bardak pipetli 299 TL

Win Cambu pembe aynalı borosilikat cam fincan seti 4 parça 225 TL

Cam kase 20 cm 175 TL

Cam kase 17 cm 150 TL

Akasya sunumluk 2'li 299 TL

Desenli bambu kesim ve sunum tahtası 199 TL

Saplı çelik bambu kesim panosu 399 TL

Akasya ahşap servis seti 4'lü 299 TL

Paşabahçe breakfast kapaklı kavanoz 2'li 1230 cc 350 TL

Paşabahçe breakfast kapaklı kavanoz 2'li 795 cc 299 TL

Paşabahçe bouquet dondurmalık 2'li 199 TL

Borcam dikdörtgen kapaklı fırın tepsisi 250 TL

Keramika inci kulplu kupa adet 100 TL

Boncuklu çift cidarlı borosilikat bardak 125 TL

Muz ve avokado saklama kabı adet 39,95 TL

Meyve bıçağı seti 6'lı 175 TL

Rooc çok amaçlı makas seti 3'lü 150 TL

Kapaklı cam saklama kabı seti 4'lü 150 TL

3 çekmeceli organizer 75 TL

Kağıt tabak 20'li 34,95 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Termos çanta desenli 24x34x28 cm adet 250 TL

Termos çanta desenli 19x30x19 cm Kale termos adet 225 TL

Kulplu termos piknik çantası adet 399 TL

Jakarlı plaj havlusu adet 175 TL

Tek yüz peştemal havlu adet 175 TL

Çizgili peştemal adet 175 TL

Kumaş plaj çantası nakışlı adet 225 TL

Kadın sandalet şeffaf simli adet 225 TL

Kadın terlik adet 150 TL

Kadın 2'li lazer kesim slip 125 TL

Göğüs ucu gizleyici 75 TL

Mutfak tezgah önü matı adet 250 TL

Çok amaçlı piknik örtüsü adet 59,95 TL

Pvc kapaklı organizer çanta 250 TL

Desenli pvc organizer çanta 250 TL

4'lü supla çeşitleri gümüş renk 199 TL

4'lü peçete yüzüğü gümüş renk 150 TL

Katla-aç-öğren kitap çeşitleri adet 225 TL

Sizin için indirimli piknik ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Büyük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 50 TL

Büyük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 50 TL

Küçük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 25 TL

Pufu toys bez bebek 299 TL

Pelüş tırtıl 55 cm 299 TL

Minecraft mini figürler adet 100 TL

Barbie uzun saçlı deniz kızı 599 TL

Külah ta pelüş adet 350 TL

Disney Frozen prenses figürler adet 175 TL

Disney Frozen Elsa ve Anna 499 TL

Pilsan 120 parça micro blok set 350 TL

Sürpriz dinozor adet 75 TL

Toysup dev sürpriz yumurta adet 100 TL

Gokidy saklama kutulu 104 parça pastel blok 599 TL

Gokidy köpük uçak 199 TL

Gokidy otomatik su atar 599 TL

Lisanslı tekli köpük adet 17,95 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 14,999 TL

Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 14,999 TL

Grundig HS 7032 Botanika iyonik saç düzleştirici 649 TL

Grundig TM 4454 G cam hazneli çay makinesi 2,899 TL

Grundig TKM 1342 G Tradisia türk kahve makinesi 1,999 TL

Grundig HD 7880 dokunmatik saç kurutma makinesi 1,499 TL

Grundig KB422651 kişisel blender 1,999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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