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ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta şok market avantajlarıyla dolu şok aktüel kataloğunda her ihtiyaca uygun fırsatlar sunuluyor. Şok katalog sayfalarını inceleyerek teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan oyuncaklara kadar geniş bir yelpazeyi keşfedebilirsiniz. Şokta bu hafta klima, TV ve küçük ev aletlerinde cazip seçenekler yer alıyor. Şok aktüel ürünler için Şok'ta bu hafta yayınlanan broşürün detayları buradan inceleyebilirsiniz!

Bu hafta ŞOK raflarında Grundig küçük ev aletleri, Skytech QLED TV'ler ile Samsung ve Altus klimalar öne çıkıyor. Mutfak ve ev gereçlerinde Paşabahçe, Borcam, termos çanta ve plaj havluları bulunurken; çocuklar için Barbie, Frozen ve pelüş oyuncaklar geliyor. Ayrıca Elidor bakım ürünleri, temizlik malzemeleri ve zeytinden cipse kadar pek çok lezzetli gıda çeşidi de geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Skytech 65" 164 ekran 4K QLED Whale TV 28,999 TL

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Skytech 65" 164 ekran 4K QLED Whale TV 28,999 TL
  • Skytech 50" 126 ekran 4K QLED Whale TV 17,999 TL
  • Skytech 55" 139 ekran 4K QLED Whale TV 19,999 TL
  • Forever şarjlı dokunmatik mantar masa lambası adet 499 TL
  • Trax mobile Os-1965 bluetooth speaker adet 549 TL
  • Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 27,999 TL
  • Samsung AR40F18COAM/SK 18000 BTU klima 37,999 TL
  • Altus ALK 1260 12000 BTU duvar tipi klima 23,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal saklama kabı seti 3'lü 250 TL

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Metal saklama kabı seti 3'lü 250 TL
  • Desenli metal sunum tepsisi 2'li adet 100 TL
  • Tantitoni borosilikat cam ayaklı bardak pipetli 299 TL
  • Win Cambu pembe aynalı borosilikat cam fincan seti 4 parça 225 TL
  • Cam kase 20 cm 175 TL
  • Cam kase 17 cm 150 TL
  • Akasya sunumluk 2'li 299 TL
  • Desenli bambu kesim ve sunum tahtası 199 TL
  • Saplı çelik bambu kesim panosu 399 TL
  • Akasya ahşap servis seti 4'lü 299 TL
  • Paşabahçe breakfast kapaklı kavanoz 2'li 1230 cc 350 TL
  • Paşabahçe breakfast kapaklı kavanoz 2'li 795 cc 299 TL
  • Paşabahçe bouquet dondurmalık 2'li 199 TL
  • Borcam dikdörtgen kapaklı fırın tepsisi 250 TL
  • Keramika inci kulplu kupa adet 100 TL
  • Boncuklu çift cidarlı borosilikat bardak 125 TL
  • Muz ve avokado saklama kabı adet 39,95 TL
  • Meyve bıçağı seti 6'lı 175 TL
  • Rooc çok amaçlı makas seti 3'lü 150 TL
  • Kapaklı cam saklama kabı seti 4'lü 150 TL
  • 3 çekmeceli organizer 75 TL
  • Kağıt tabak 20'li 34,95 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Termos çanta desenli 24x34x28 cm adet 250 TL

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 5

  • Termos çanta desenli 19x30x19 cm Kale termos adet 225 TL
  • Kulplu termos piknik çantası adet 399 TL
  • Jakarlı plaj havlusu adet 175 TL
  • Tek yüz peştemal havlu adet 175 TL
  • Çizgili peştemal adet 175 TL
  • Kumaş plaj çantası nakışlı adet 225 TL
  • Kadın sandalet şeffaf simli adet 225 TL
  • Kadın terlik adet 150 TL
  • Kadın 2'li lazer kesim slip 125 TL
  • Göğüs ucu gizleyici 75 TL
  • Mutfak tezgah önü matı adet 250 TL
  • Çok amaçlı piknik örtüsü adet 59,95 TL
  • Pvc kapaklı organizer çanta 250 TL
  • Desenli pvc organizer çanta 250 TL
  • 4'lü supla çeşitleri gümüş renk 199 TL
  • 4'lü peçete yüzüğü gümüş renk 150 TL
  • Katla-aç-öğren kitap çeşitleri adet 225 TL

Sizin için indirimli piknik ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Büyük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 50 TL

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 6

  • Büyük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 50 TL
  • Küçük boy baskılı pelüş çeşitleri adet 25 TL
  • Pufu toys bez bebek 299 TL
  • Pelüş tırtıl 55 cm 299 TL
  • Minecraft mini figürler adet 100 TL
  • Barbie uzun saçlı deniz kızı 599 TL
  • Külah ta pelüş adet 350 TL
  • Disney Frozen prenses figürler adet 175 TL
  • Disney Frozen Elsa ve Anna 499 TL
  • Pilsan 120 parça micro blok set 350 TL
  • Sürpriz dinozor adet 75 TL
  • Toysup dev sürpriz yumurta adet 100 TL
  • Gokidy saklama kutulu 104 parça pastel blok 599 TL
  • Gokidy köpük uçak 199 TL
  • Gokidy otomatik su atar 599 TL
  • Lisanslı tekli köpük adet 17,95 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 14,999 TL

ŞOK a Samsun klima geliyor! 29 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 7

  • Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 14,999 TL
  • Grundig HS 7032 Botanika iyonik saç düzleştirici 649 TL
  • Grundig TM 4454 G cam hazneli çay makinesi 2,899 TL
  • Grundig TKM 1342 G Tradisia türk kahve makinesi 1,999 TL
  • Grundig HD 7880 dokunmatik saç kurutma makinesi 1,499 TL
  • Grundig KB422651 kişisel blender 1,999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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