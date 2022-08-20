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Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

20.08.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Petroldeki düşüşe karşın yurt içinde dolar/TL kurunun yılın en yüksek seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarını değiştirdi. İki gün önce zam gelen motorin litre fiyatı için 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Yapılan zam sonrasında motorin fiyatı 25 TL’yi aştı. Benzin fiyatlarında ise son indirimin ardından bir değişiklik olmadı. 20 Ağustos Cumartesi benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Son dakika: Dünyada yükselen enflasyonun en büyük destekçisi petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında 140 doları görmesinin ardından 88 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Petroldeki bu olumlu gelişmelere rağmen Merkez Bankası’nın faizlerde 100 baz puan indirime gitmesinin ardından, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar/TL kurunun 18,14 seviyesine yükselmesi motorin litre fiyatı için yeni bir zam haberini beraberinde getirmişti.

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SON DAKİKA: MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Hafta içinde Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı.

Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Bu hafta benzine 83 kuruş indirim yapılmıştı.

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ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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