Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: 'Listede yok'

Motorin, benzin ve otogaz… Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor.

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının yükselmesi, petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar vatandaş en az düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.



AKARYAKITA DEV ZAM GELECEKTİ!

Yarından itibaren akaryakıt tabelası değişecekti. Buna göre, motorine 7,67 TL benzine ise eşel mobil sisteminin devam etmesinden dolayı 2,29 TL zam yerine 57 kuruş zammın pompaya yansıması bekleniyordu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, akaryakıta gelmesi beklenen zamlar iptal edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aydilek, şu cümleleri kurdu:

"TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirildi" diye yanıtladı. Göreceğiz"



Peki İstanbul, Ankara, İzmir’de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL



ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL



ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL



İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL