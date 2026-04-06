Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: 'Listede yok'

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve enerji piyasasında fiyatların artıyor olması akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi de zam beklentilerini artırmıştı. Akaryakıta yeni bir zam gelmesi bekleniyorken iptal kararı verildi. Peki 6 Nisan 2026 motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Akaryakıta ne kadar zam gelmesi bekleniyordu? İşte detaylar...

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: 'Listede yok'
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogazAkaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor.

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 1

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının yükselmesi, petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar vatandaş en az düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.
Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 2

AKARYAKITA DEV ZAM GELECEKTİ!

Yarından itibaren akaryakıt tabelası değişecekti. Buna göre, motorine 7,67 TL benzine ise eşel mobil sisteminin devam etmesinden dolayı 2,29 TL zam yerine 57 kuruş zammın pompaya yansıması bekleniyordu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, akaryakıta gelmesi beklenen zamlar iptal edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aydilek, şu cümleleri kurdu:

"TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirildi" diye yanıtladı. Göreceğiz"
Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 3

Peki İstanbul, Ankara, İzmir’de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler…

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.60 TL
Motorin: 77.47 TL
LPG: 34.99 TL
Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 5

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.45 TL
Motorin: 77.32 TL
LPG: 34.39 TL
Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 6

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 34.87 TL
Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi: Listede yok 7

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
100.45
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
alıltık dev zamlara gırsat bu fırsat savaşı bahane edip geçirin zamları savaş bittiğindede acaba figeri alıcaklarmı bu zamları hukumet
oh olsun 100 olsun CHP'li olrak oyum akpye
roket ve tüy etkisi işleyecek. zamlar roket gibi, fiyatına geri dönmedi tüy hızında olacak.
Gelebilir savaş var doğru ama TÜİK in enflasyonu 1.94 çıkarması kul hakkı degilmi ey iktidar ve yandaşları...
Biz petrolü Rusyadan alıyoruz ayrıca ihtiyacımızın %28 i Batmandan karşılanıyor. Neden Brent petrol varil fiyatından etkileniyoruz?
