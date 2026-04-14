Akaryakıta indirim geldi: 14 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Nisan 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 4,35 TL indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 NİSAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 72.26 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 72.12 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 73.38 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 73.66 TL

LPG: 34.79 TL