Akaryakıta indirim geldi: 14 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıta bir indirim geldi. Peki, hangi akaryakıt ürüne indirim geldi? 14 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Nisan 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 4,35 TL indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 NİSAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
72.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.17
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
82.83
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

