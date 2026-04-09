Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim var mı? Akaryakıt fiyatları petrol ve küresel gelişmelerle değişirken indirim haberi geldi. 9 Nisan 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak Orta Doğu'daki gerilimli süreçte ateşkes açıklaması sonrası Brent petrol fiyatında sert düşüş yaşanmıştı. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi getirmişti. Peki, motorin ve benzine indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 9 Nisan 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 9 Nisan 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimli süreçte petrol fiyatı sert bir şekilde yükselmiş ve bu durum akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Son olarak ateşkes açıklamalarının gelmesiyle beraber petrol fiyatında keskin düşüş yaşanmıştı. Bu çerçevede de akaryakıta indirim beklentisi oluşmuştu. Söz konusu indirimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 NİSAN 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
85.28
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

