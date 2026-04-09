Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak Orta Doğu'daki gerilimli süreçte ateşkes açıklaması sonrası Brent petrol fiyatında sert düşüş yaşanmıştı. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi getirmişti. Peki, motorin ve benzine indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 9 Nisan 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 9 Nisan 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimli süreçte petrol fiyatı sert bir şekilde yükselmiş ve bu durum akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Son olarak ateşkes açıklamalarının gelmesiyle beraber petrol fiyatında keskin düşüş yaşanmıştı. Bu çerçevede de akaryakıta indirim beklentisi oluşmuştu. Söz konusu indirimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 NİSAN 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL

Motorin: 85.14 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL