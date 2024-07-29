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Akaryakıta indirim sinyalleri! 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi (29 Temmuz Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 08:26
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Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları bugün de milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için yapılan indirimin ardından bugün kritik bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları 6 haftanın en dip seviyesini gördü. Peki benzine motorine indirim zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte il il benzin-mazot fiyatı...

Akaryakıta indirim sinyalleri! 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi (29 Temmuz Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatı)

Geçtiğimiz günlerde akaryakıta yapılan indirimin ardından araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, Çin'in olumlu ekonomik verilerinin talep konusundaki endişeleri hafifletmesine yardımcı olmasıyla altı haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Brent petrol Cuma günü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydettikten sonra varil başına 81 doların üzerine çıktı ve ABD ham petrolü 77 dolara yaklaştı.

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MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

ÖTV zammı sonrası 45 TL seviyelerine yükselen benzin ve motorin (mazot) fiyatı araç sahiplerini zorlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde mazot litre fiyatı için 1 lira 47 kuruş indirim yapılmıştı. Mazotun litresi 43 lira seviyelerine gerilerken benzin fiyatı motorin fiyatlarının üzerinde kalmıştı.

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AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Şu an için benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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