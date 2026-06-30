Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

LPG indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeler devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününde daha indirim beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 30 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 30 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petros'un aktardığına göre; Çarşamba gece (2 Temmuz 2026 saat 00.01'den) geçerli olacak olacak şekilde LPG otogazda 0.52 TL indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.23 TL

Motorin: 65.64 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.50 TL

Motorin: 65.92 TL

LPG: 31.79 TL