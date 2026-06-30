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Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta yeni bir indirim göründü. Tarih de belli oldu. Peki, indirim hangi akaryakıt ürününde, ne zaman olacak? 30 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı
Hande Dağ

LPG indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeler devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününde daha indirim beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 30 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 30 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 1

YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petros'un aktardığına göre; Çarşamba gece (2 Temmuz 2026 saat 00.01'den) geçerli olacak olacak şekilde LPG otogazda 0.52 TL indirim bekleniyor.

Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim yolda: 30 Haziran 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.29 TL
Motorin: 64.57 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.11 TL
Motorin: 64.39 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.23 TL
Motorin: 65.64 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.50 TL
Motorin: 65.92 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
58.77
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları lpg indirim
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