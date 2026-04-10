Akaryakıta okkalı zam geliyor! (10 Nisan Cuma 2026)

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıta indirim gelmişti. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıta bu gece yarısı itibarıyla zam gelecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Orta Doğu’da 28 Şubat’tan beri devam eden savaş petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Akaryakıt fiyatlarına ise bu süreçte peş peşe zam geldi.

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

Eşel mobil sistemi ile fiyat artışı kontrol altına alınmaya çalışılıp vatandaşın en az seviyede etkilenmesi hedeflendi. Ancak gelen zamlar ile motorinden eşel mobil sistemi devre dışı kaldı. Son olarak bugün akaryakıta gelen indirimin ömrü kısa sürdü. Motorine 12,94 TL, benzin fiyatı ise 1,09 TL düşmüştü.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR!

Buna göre, akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam gelecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, akaryakıta yeni bir zam geliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aydilek, motorine 4,12 TL, benzine ise 44 kuruş zam yapılacağını açıkladı.
Aydilek’in X paylaşımı şu şekilde:

“İndirim, keyfini süremeden hemen ardından zam! Motorine bu gece yarısından geçerli 4,12 TL zam bekleniyor. Benzine, 1,78 TL zam hesaplandı. Eşel mobil uygulaması gereği pompaya 44 kuruş yansıyacak”
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.18 TL
Motorin: 72.43 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.03 TL
Motorin: 72.28 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 63.15 TL
Motorin: 73.56 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR

Benzin: 63.43 TL
Motorin: 73.84 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
72.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.61
Gazyağı
83.46
Brent petrol ile ne alakamız var bizim . Rusya ve şimdide İran’dan alıyoruz yapmayın ya yazık günahtır . Buradan 45-50 dolara alınıyor siz 95-96 dolar üzerinden işlem yapıyorsunuz . Bu şekilde Enflasyon nasıl düşecek ki. Tabi ya unuttum kusura bakmayın Tuik var demi .!!
yetmez yetmez daha çok isteruk ,kalk dedem Abdülhamit ucuyokkkk gör dunya kiskaniii😉
şaka mısınız siz yav bi gün indir bi gün bindir
