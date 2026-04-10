Akaryakıta okkalı zam geliyor! (10 Nisan Cuma 2026)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Orta Doğu’da 28 Şubat’tan beri devam eden savaş petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Akaryakıt fiyatlarına ise bu süreçte peş peşe zam geldi.

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

Eşel mobil sistemi ile fiyat artışı kontrol altına alınmaya çalışılıp vatandaşın en az seviyede etkilenmesi hedeflendi. Ancak gelen zamlar ile motorinden eşel mobil sistemi devre dışı kaldı. Son olarak bugün akaryakıta gelen indirimin ömrü kısa sürdü. Motorine 12,94 TL, benzin fiyatı ise 1,09 TL düşmüştü.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR!

Buna göre, akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam gelecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, akaryakıta yeni bir zam geliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aydilek, motorine 4,12 TL, benzine ise 44 kuruş zam yapılacağını açıkladı.



Aydilek’in X paylaşımı şu şekilde:

“İndirim, keyfini süremeden hemen ardından zam! Motorine bu gece yarısından geçerli 4,12 TL zam bekleniyor. Benzine, 1,78 TL zam hesaplandı. Eşel mobil uygulaması gereği pompaya 44 kuruş yansıyacak”



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.18 TL

Motorin: 72.43 TL

LPG: 34.99 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.03 TL

Motorin: 72.28 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 73.56 TL

LPG: 34.87 TL



İZMİR

Benzin: 63.43 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 34.79 TL