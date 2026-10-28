Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin

Benzin zammı ve motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilikle değişmeyi sürdürürken son olarak akaryakıtta ÖTV zammı öncesi yeni bir zammın göründüğü öğrenildi. Benzin ve motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 28 Ekim 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı, motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 28 Ekim 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI

1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zamla ilgili detayları verirken sektör kaynaklarının "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz" ifadelerini aktarmıştı.

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BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek, son paylaşımında "Akaryakıta, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam daha göründü. Önce benzine (perşembe) ardından da motorine (muhtemelen cumartesi) zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Cemil Cahit Saraçoğlu ise 26 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Kasım'ın daha başında benzine 7,5 TL" zam ifadelerini kullanarak şu detayları vermişti: "Kasım, benzine zam ayı olacak. An itibariyle çarşamba gece 3,5 TL zam bekleniyor, ufak bir değişim olabilir. Kasım'ın ilk günü ayrıca, ÖTV düzenlemesi var. 1 Kasım'da pazar günü olsa da 4,15 benzinde, 3,6 TL motorinde vergi artışı olacak"

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 76.30 TL

Motorin: 96.90 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 76.20 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.30 TL

Motorin: 98.00 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.60 TL

Motorin: 98.30 TL

LPG: 41.20 TL