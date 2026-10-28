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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin

Benzin zammı ve motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmaya devam ediyor. Son olarak akaryakıtta ÖTV zammı öncesi benzin ve motorine yeni zammın göründüğü öğrenildi. İşte 28 Ekim 2026 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı, benzin zammı ve motorin zammı...

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin
Hande Dağ

Benzin zammı ve motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilikle değişmeyi sürdürürken son olarak akaryakıtta ÖTV zammı öncesi yeni bir zammın göründüğü öğrenildi. Benzin ve motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 28 Ekim 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı, motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 28 Ekim 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin 1

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI

1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zamla ilgili detayları verirken sektör kaynaklarının "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz" ifadelerini aktarmıştı.

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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin 2

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek, son paylaşımında "Akaryakıta, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam daha göründü. Önce benzine (perşembe) ardından da motorine (muhtemelen cumartesi) zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin 3

Cemil Cahit Saraçoğlu ise 26 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Kasım'ın daha başında benzine 7,5 TL" zam ifadelerini kullanarak şu detayları vermişti: "Kasım, benzine zam ayı olacak. An itibariyle çarşamba gece 3,5 TL zam bekleniyor, ufak bir değişim olabilir. Kasım'ın ilk günü ayrıca, ÖTV düzenlemesi var. 1 Kasım'da pazar günü olsa da 4,15 benzinde, 3,6 TL motorinde vergi artışı olacak"

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.90 TL
LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 76.20 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.30 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.60 TL
Motorin: 98.30 TL
LPG: 41.20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.8
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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