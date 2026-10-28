FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam

Milyonlarca emekli, maaşlarla ilgili yapılacak düzenlemelere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iyileştirme' mesajlarını ardından iki alternatif gündeme gelirken '65 yaş' detayı da konuşuluyor.

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam
Hande Dağ

Emekli zammı son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı emeklilerin durumunu iyileştirme açıklaması milyonlarca emekli arasında heyecan yarattı. Ekonomi yönetimi de hazırlıklara başladı.

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap

MASADAKİ FORMÜLLER ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimine 'Tüm imkanların zorlanarak' emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik adım atılması talimatını verdi. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor. Bir alternatif kök maaşlara enflasyon oranı artışı dışında refah payı eklenmesi olurken diğer alternatif de kök maaşlara seyyanen zam yapılması.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam 2

AK Parti Kaynakları, emekli maaşında ne kadar ve hangi yöntemle artışa gidileceğinin, etki analizi ve bütçe imkanları dikkate alınıp belirleneceğini kaydederken AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığına çoğu zaman diğer emeklilere yapılan zamdan daha fazla artış yapıldığını, bu durumun emekliler arasındaki 'prim-maaş' açısından dengesizlik oluşturduğunu hatırlattığı aktarıldı.

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam 3

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığında yapılan artışların, çok prim ödeyenle en alt seviyede prim ödeyerek maaş alanlar arasında adaletsizliği ortaya çıkardığını belirtirken, bu adaletsizliğin giderilmesi için tüm emeklilerin kök maaşlarında bir kereye mahsus bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdiği kaydedildi. Emekli maaşlarındaki artışlara dair yasal düzenlemelerin bütçe kanunu sonrası Meclis gündemine getirilmesi de beklentiler arasında.

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam 4

Diğer yandan bütçe teklifinde SGK'ya geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 66 artış öngörülmüştü. Bunun önemli bölümünün emekli maaşları için kullanılacağı, 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen GETAD sisteminin de yılbaşı itibarıyla hayata getirileceği aktarıldı. Sistemde toplam geliri belli seviyenin altında kalan hanelerin ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanırken en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başka geliri olmayan emeklilerin GETAD kapsamına alınacağı kaydedildi.

Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam 5

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ZAM VE DESTEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre; en düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde durulurken farklı şehirlerde çalışma yapılarak bölgeler ihtiyaçlar tespit ediliyor.

Emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları da ayrı ayrı incelenecek. Kulislerde yer alan bilgilere göre; 65 yaş üstüne daha fazla artış ve farklı destekler gündemde. Refah payı ya da ek ödeme uygulanması durumunda çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koyduKira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorinAkaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam: Önce benzin sonra motorin

Anahtar Kelimeler:
emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.