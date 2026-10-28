Emekli maaşına düzenleme gündemde: 65 yaş üstüne daha fazla zam

Emekli zammı son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı emeklilerin durumunu iyileştirme açıklaması milyonlarca emekli arasında heyecan yarattı. Ekonomi yönetimi de hazırlıklara başladı.

MASADAKİ FORMÜLLER ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimine 'Tüm imkanların zorlanarak' emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik adım atılması talimatını verdi. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor. Bir alternatif kök maaşlara enflasyon oranı artışı dışında refah payı eklenmesi olurken diğer alternatif de kök maaşlara seyyanen zam yapılması.

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AK Parti Kaynakları, emekli maaşında ne kadar ve hangi yöntemle artışa gidileceğinin, etki analizi ve bütçe imkanları dikkate alınıp belirleneceğini kaydederken AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığına çoğu zaman diğer emeklilere yapılan zamdan daha fazla artış yapıldığını, bu durumun emekliler arasındaki 'prim-maaş' açısından dengesizlik oluşturduğunu hatırlattığı aktarıldı.

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığında yapılan artışların, çok prim ödeyenle en alt seviyede prim ödeyerek maaş alanlar arasında adaletsizliği ortaya çıkardığını belirtirken, bu adaletsizliğin giderilmesi için tüm emeklilerin kök maaşlarında bir kereye mahsus bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdiği kaydedildi. Emekli maaşlarındaki artışlara dair yasal düzenlemelerin bütçe kanunu sonrası Meclis gündemine getirilmesi de beklentiler arasında.

Diğer yandan bütçe teklifinde SGK'ya geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 66 artış öngörülmüştü. Bunun önemli bölümünün emekli maaşları için kullanılacağı, 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen GETAD sisteminin de yılbaşı itibarıyla hayata getirileceği aktarıldı. Sistemde toplam geliri belli seviyenin altında kalan hanelerin ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanırken en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başka geliri olmayan emeklilerin GETAD kapsamına alınacağı kaydedildi.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ZAM VE DESTEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre; en düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde durulurken farklı şehirlerde çalışma yapılarak bölgeler ihtiyaçlar tespit ediliyor.

Emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları da ayrı ayrı incelenecek. Kulislerde yer alan bilgilere göre; 65 yaş üstüne daha fazla artış ve farklı destekler gündemde. Refah payı ya da ek ödeme uygulanması durumunda çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.