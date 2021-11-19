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"Akaryakıta son iki ayda 12 defa zam geldi"

19.11.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son iki ayda akaryakıta yapılan 12 zammın bütün sektörlerde domino etkisi yaratarak iğneden ipliğe her ürünün fiyatını artırdığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılacak her zammın bütün sektörlerde domino etkisi yaratarak, enflasyonu yükselteceğini ileri sürdü.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinin fiyatındaki yükselmenin tüm sektörleri etkilediğine işaret etti.

Merkez Bankasının faiz kararının ardından akaryakıt ürünlerine "fahiş" oranda yeni bir zam yapılmasının beklendiğini savunan Akın, "Vatandaşlarımızın alım gücü günden güne erirken akaryakıt ürünlerine yeni yapılacak zamlar, bütün sektörlerde maliyetleri artıracağı için iğneden ipliğe her ürünün zamlanması anlamına gelecektir. Kara kış öncesi akaryakıt ürünlerine yapılacak her zam domino etkisiyle enflasyonu yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

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2 AYDA 12 ZAM

Yalnızca son iki ayda akaryakıt ürünlerine 12 defa zam geldiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımız yalnızca son iki ayda bir depo LGP otogaz alırken 91 lira, bir depo benzin alırken 59 lira, bir depo motorin alırken de 44,5 lira daha fazla ödemeye başlamıştır. 12 kilogramlık mutfak tüpü de yalnızca son 2 ay içerisinde 146,5 liradan 180,5 liraya yükselmiştir. Yalnızca son iki ayda mutfak tüpüne yapılan zam oranı yüzde 23,2 olmuştur. Mutfak tüpünün yeni zamlarla yıl bitmeden 200 liraya çıkacağı belirtilmektedir. Vatandaşlarımız hayat pahalılığı nedeniyle zaten tenceresinde kaynatacak temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanırken, şimdi tencereyi kaynatacak tüpü almakta da zorlanmaktadır.(AA)

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