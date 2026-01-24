Akaryakıta tabela yine değişiyor! Motorinin ardından benzine zam geldi

Akaryakıt tabelaları yine değişiyor. Motorin zamlarının ardından nefes almaya çalışan araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bren petrolün varil fiyatının 60 dolar sınırından 65 dolara kadar yükselmesi akaryakıta zam olarak yansıdı.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE!

21 Ocak tarihinde 1 lira zamlanan motorin, 23 Ocak tarihinde ise 1 lira 43 kuruş daha artmıştı. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de benzine zam göründü.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Zam öncesi fiyatlar! (24 Ocak 2026)

Zam haberiyle birlikte depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar için 24 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel pompa fiyatları ise kayıtlara şöyle geçti:

İstanbul (Avrupa): 54.10 TL

Ankara: 55.00 TL

İzmir: 55.27 TL