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  4. Yılbaşından bu yana benzinde yüzde 46, motorinde yüzde 65 artış

Yılbaşından bu yana benzinde yüzde 46, motorinde yüzde 65 artış

04.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşının 9.gününde petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına iki gün içinde ikinci defa zam yapılırken, motorin fiyatlarında yıl başından bu yana gerçekleşen artış yüzde 65, benzinde yüzde 46'yı buldu.

Yılbaşından bu yana benzinde yüzde 46, motorinde yüzde 65 artış

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (ESGİS) duyurduğu fiyat artışlarına göre motorinin litre fiyatı bu sabah itibarıyla 1lira 33 kuruş, benzinin litre fiyatı 53 kuruş artırıldı.

BGC Partners tarafından yayımlanan araştırma notunda, "Son değişikliklerle birlikte perakende benzin ve mazot fiyatları 2021 sonuna kıyasla sırasıyla yüzde 46.3 ve yüzde 65.3 artış kaydetti" denildi. Ulusal enflasyon Şubat ayında %54.4 ile 20 yılın yeni zirvesine ulaşırken, TCMB'nin bugün yayımladığı rapora göre enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 83'e çıktı.

Enflasyonda 4.9 puan ağırlığı bulunan akaryakıt fiyatlarında art arda yapılan artışlar enflasyondaki yükselişin süreceğine işaret ediyor. Daha çok yük taşımacılığı ve tarımda kullanılan motorinin litre fiyatı, yılın başından bu yana 7.26 lira artarak EPDK verilerine göre İstanbul'da 18.92 liraya yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 5.59 lira artışla 17.98 lira oldu. Akaryakıt fiyatları ülke genelinde ufak değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL İÇİN KORKUTAN TAHMİN: 130 DOLARA ÇIKABİLİR

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde petrol fiyatlarında çok yüksek bir sıçramanın gerçekleşebileceği ve Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Rusya'dan petrol ihracatının tamamen durması durumunda risk altındaki miktar günlük yaklaşık 4,2 milyon varil civarında.

Bu durumda Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.(REUTERS/AA)

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