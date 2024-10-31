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Onun da dönerini yaptılar! Duyan da gören de şaşkına dönüyor... Bu ilk denemeleri de değil

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 16:59
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Döneri ile ünlü başkentte deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaptı. Şefler "Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?' diye. Deniyoruz, önce kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sefer de ‘ne yapabiliriz?' diye beyin fırtınası yapıp ‘ahtapottan döner' fikrini ortaya koyduk" dedi. Şefler, müşterilerin bu tür yemekleri ilk duyduklarında çok şaşırdığını anlattı.

Onun da dönerini yaptılar! Duyan da gören de şaşkına dönüyor... Bu ilk denemeleri de değil

Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi. Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.

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Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, yaptıkları denemeden başarılı sonuç aldı.

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Özellikle son yıllarda çektikleri farklı yemek videoları ile sosyal medyada viral olduklarını dile getiren Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Mehmet Şef konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal medya ilk zamanlarda sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan ziyade tadım videolarının daha çok izlendiğini, keşfete düştüğünü, etkileşim, yorum aldığını, takipçi getirdiğini farkettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeyi tercih ettik. Daha sonra bunu geliştirip videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık.”

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PAYLAŞTIKLARI VİDEOLAR ŞEFLERE İLHAM OLDU

Paylaştıkları videolara gelen olumlu geri dönüşlerin kendileri için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mehmet Şef, bugünlere gelmesinde sosyal medyanın etkili olduğunu vurguladı.

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Geçmiş zamanlarda döner işletmecisinde de çalıştıklarını belirten Mehmet Şef, “Haliyle dönerden de anlayan 2 ustayız” ifadelerini kullandı. Sonrasında deniz ürünlerine geçtiğini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. ‘Sürekli daha ne yapabiliriz?' diye araştırıp bunu servis haline getirip müşterilerimize sunuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel etkileşim ve tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.

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Orkinostan balık döner yaptıklarını hatırlatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi. Çeşitli tarifleri sürekli olarak denedikleri aktaran Mehmet Şef, “Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?' diye. Deniyoruz, önce kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sefer de ‘ne yapabiliriz?' diye beyin fırtınası yapıp Faruk Şef ile ‘ahtapottan döner' fikrini ortaya koyduk ve bugün de müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.

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İLK KEZ DUYAN ÇOK ŞAŞIRIYOR

Müşterilerin bu tür yemekleri ilk duyduklarında çok şaşırdığını aktaran Mehmet Şef, “Balık, ahtapot döneri tezgahta gördüklerinde video çekip bunu sosyal medyada paylaşmak için heyecanlanıyorlar. Haliyle tatmak için de çok heyecanlanıyorlar; tattıktan sonra da çok şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.

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İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını oldukça beğendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
döner ahtapot
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