İlk kez okuyacaksınız! İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma nedeni! 'Belediye kaynaklarının aktarılması...'

Türkiye'deki yoğun siyasi gündem tam anlamıyla devam ediyor. Dün sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer; dün gece tutuklandı. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, belediyeye kayyum olarak atandı.

Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sonra da CHP genel başkanı Özgür Özel, tutuklama kararına tepki gösterdi. Karara karşı tepki gösteren kalabalık dün akşam Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANDI? EN ÖNEMLİ DURUM...

Özgür Özel, Esenyurtluları ve İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önüne davet etti! Peki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden tutuklandı?

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!

Ahmet Özer'in tutuklanması konusundaki bir numaralı gerekçe belediyenin finansallarının dışarıya aktarılması iddiası! Daha önce Dağ Sancısı isimli bir kitap yazan ve dünkü süreç sonrası yeniden gündem olan Ahmet Özer'in örgüte para aktardığına yönelik iddialar var!

BAZI TESPİTLER VAR, KAYYUM SONRASI ÖNEMLİ BİLGİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Soruşturma süreci devam ediyor, dün Ahmet Özer tutuklandı! Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiyor. Bununla birlikte kayyum sürecinden sonra daha önemli bilgilerin kamuoyuna aktarılacağı da gelen bilgiler arasında.

İKİ AYAKLI SORUŞTURMA

Soruşturmanın birinci ayağında Ahmet Özer'in başkan olmadan önceki süreci var, ikinci ayağında ise başkanlık dönemi... Finansal ayak soruşturması devam ediyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ahmet Özer'in terör suçlarından adli kaydı olan 694 farklı kişiyle iletişimi saptandı! Bu şahıslardan 47'sinin 'Aranıyor' kaydı var. 5'i ise terör suçlarından Ceza İnfaz Kurumunda...

İrtibatta olduğu uluslararası GSM hatları sorgulamasında tespit edilen 3 şahıs terör örgütü üyeliği suçundan aranıyor.

Bu şahısların PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Remzi Kartal ile 14 kez irtibat kurduğu tespit edildi.