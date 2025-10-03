FİNANS

Akaryakıta zam geldi! Araç sahipleri dikkat, tabela bugün değişti (3 Ekim 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenilmişti. Bugün ise tabelada zam vardı. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta ne kadar zam geldi? Motorin, benzin ve LPG kaç lira? 3 Ekim 2025 akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geldi! Petrol fiyatlarının dalgalı seyri, döviz kurunun hareketlenmesi gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Son olarak ise bugün tabela değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta zam gelmesi ile yeni tabela da merak edilmeye başlandı.

OTOGAZA ZAM GELDİ

Motorin ve benzine zam gelmezken önümüzdeki günlerde fiyat değişiminin olup olmayacağı bilinmiyor. Bugün ise otogaz fiyatları değişti. Böylece, otogaza 1 lira 20 kuruş zam geldi. Fiyat değişimi, gece yarısı itibarıyla yaşandı.
4 YILDA YÜZDE 500'TEN FAZLA ZAM

2021 yılında 3 lira 95 kuruştan satılan otogaz son 4 yılda yüzde 585,31 zamlanmış oldu. Bu zamla birlikte 42 litrelik ortalama bir otogaz deposu 2021’de 165.9 TL’ye dolarken, bugün 1.137 TL’ye dolacak.

Peki, 3 Ekim 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ne kadar? Zam sonrası otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte akaryakıt tabelasında son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.29 TL
Motorin: 54.48 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.13 TL
Motorin: 54.35 TL
LPG: 27.08 TL
İZMİR

Benzin: 54.46 TL
Motorin: 55.81 TL
LPG: 27.53 TL
ANKARA

Benzin: 54.13 TL
Motorin: 55.48 TL
LPG: 27.60 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.23
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.87
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.62
Gazyağı
44.66
