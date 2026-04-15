Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor: 15 Nisan benzin, motorin fiyatı

Motorin zammı ve indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak devamlı değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorine zam var mı, indirim gelecek mi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 15 Nisan 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren motorine litre başına 3,33 TL zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Zammın ardından motorine indirim beklentisi de oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtın savaş hali... Salı 4 TL 35 kuruş indirim, çarşamba 3 TL 33 kuruş zam, perşembe indirim. Motorine bu gece yarısı 4 TL 4 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 75.60 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 75.46 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 76.72 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 76.99 TL

LPG: 34.79 TL