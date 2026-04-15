Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor: 15 Nisan benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam geldi. Ancak zam sonrası bir indirim beklentisi haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürüne indirim ve zam var? 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ

Motorin zammı ve indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak devamlı değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorine zam var mı, indirim gelecek mi? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 15 Nisan 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren motorine litre başına 3,33 TL zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Zammın ardından motorine indirim beklentisi de oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtın savaş hali... Salı 4 TL 35 kuruş indirim, çarşamba 3 TL 33 kuruş zam, perşembe indirim. Motorine bu gece yarısı 4 TL 4 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün varFiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var
10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
75.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.47
Gazyağı
87.83
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

