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Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela yine değişiyor

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı olacak.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela yine değişiyor
Cansu Çamcı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı İran savaşından gelen haber akışı ile 70 dolar bandına kadar inmişti. Petrolde yeniden yukarı yönlü hareketin başlamasıyla akaryakıta yeni bir zam göründü.

MOTORİNE ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Fiyat artışının 1 lira 31 kuruş olacağı belirtildi.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela yine değişiyor 1

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 65-66 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 67-68 lira seviyelerine çıkacak.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela yine değişiyor 2

4 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Benzin 62.85 Motorin 64.99 Otogaz 31.19

İstanbul Anadolu Benzin 62.66 Motorin 64.50 Otogaz 30.59

Ankara Benzin: 63.80 Motorin: 65.76 Otogaz: 31.19

İzmir Benzin: 64.04 Motorin: 66.03 Otogaz: 30.99

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela yine değişiyor 3

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. 4 Temmuz itibarıyla Hakkari'de benzin 65.40 lira, motorin ise 67.49 lira. Zammın ardından Hakkari'de motorinin litresi 68 lira 80 kuruşa çıkacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
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