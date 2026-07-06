Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı)

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta zam haberi geldi. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 6 Temmuz 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 6 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Motorine yeni bir zam göründü. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, salı günü 1 TL 31 kuruş zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.85 TL

Motorin: 64.69 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.66 TL

Motorin: 64.50 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.04 TL

Motorin: 66.03 TL

LPG: 30.99 TL