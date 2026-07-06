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Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı)

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürürken akaryakıtta bir zam haberi geldi. Peki, zam hangi üründe? 6 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı)
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta zam haberi geldi. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 6 Temmuz 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 6 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı) 1

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Motorine yeni bir zam göründü. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, salı günü 1 TL 31 kuruş zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabela değişiyor (6 Temmuz motorin, benzin fiyatı) 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.85 TL
Motorin: 64.69 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.66 TL
Motorin: 64.50 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.80 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.04 TL
Motorin: 66.03 TL
LPG: 30.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.82
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
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