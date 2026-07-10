Akaryakıta zammın ardından indirim geliyor! Sürücüler dikkat

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent petroldeki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında üst üste artış yaşandı. Zamların ardından indirim de gündemde.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 76 doların üzerine çıktı. Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi. Gözler 77 dolar direncine çevrildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma neticesinde akaryakıt fiyatlarında da değişim sürüyor. Haziran ayında motorine üst üste 3 kez indirim gelmiş, dizel yakıtın litresinde sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL düşüş yaşanmıştı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzine 1 TL indirim yapılmıştı. Temmuz ayının başında ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı.

Motorinin litresine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 9 Temmuz'da ise 76 kuruş zam yapıldı.

TABELALAR GECE YARISI BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Rafineri çıkış fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,09 TL zam yapıldı. Yapılan zammın tamamı pompa satış fiyatlarına yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 70 TL'yi aştı.

GECE YARISI İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bir haftada yapılan toplamda 5 TL zam yapılan motorinin litre fiyatına 11 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanacak.

Öte yandan söz konusu indirimin eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıması beklenmiyor.

10 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası oluşan pompa fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 69,85 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,72 TL

Motorin: 69,70 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,84 TL

Motorin: 70,97 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,12 TL

Motorin: 71,24 TL

LPG: 31,79 TL