Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Araç sahibi olan herkes akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatları doğrudan etkiliyor.

HEM ZAM HEM İNDİRİM

Dün gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,40 TL zam yapılırken benzine de 96 kuruş indirim geldi.

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 83,80 TL, motorinin litre fiyatı 96,60 TL oldu.

İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 83,60 TL'ye, motorinin litre fiyatı 96,50 TL'ye yükseldi.