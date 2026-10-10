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Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidildi. Motorinin litre fiyatına zam gelirken, benzinin litre fiyatına ise indirim yapıldı.

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi
Cansu Çamcı

Araç sahibi olan herkes akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatları doğrudan etkiliyor.

HEM ZAM HEM İNDİRİM

Dün gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,40 TL zam yapılırken benzine de 96 kuruş indirim geldi.

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi 1

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 83,80 TL, motorinin litre fiyatı 96,60 TL oldu.

İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 83,60 TL'ye, motorinin litre fiyatı 96,50 TL'ye yükseldi.

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi 2

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt
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