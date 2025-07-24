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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Zam geliyor (24 Temmuz 2025 Perşembe benzin - motorin - otogaz (LPG) fiyatları

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününde zam bekleniyor? 24 Temmuz 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Zam geliyor (24 Temmuz 2025 Perşembe benzin - motorin - otogaz (LPG) fiyatları
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kur hareketliliği ve küresel gelişmelerden etkilenerek değişim göstermeye devam ediyor. Son olarak bir zam haberi daha geldi.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Zam geliyor (24 Temmuz 2025 Perşembe benzin - motorin - otogaz (LPG) fiyatları 1

Halk TV'de yer alan habere göre; sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'ye ortalama 42 kuruş zam bekleniyor.

LPG'nin litre fiyatına gelecek olan artışın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı da beklentiler arasında.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Zam geliyor (24 Temmuz 2025 Perşembe benzin - motorin - otogaz (LPG) fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL
Motorin litre fiyatı: 53.56 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.45 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.91 TL
Motorin: 54.44 TL
LPG: 25.96 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.24 TL
Motorin: 54.78 TL
LPG: 25.91 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.63
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
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LPG Zam Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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