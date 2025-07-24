Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Zam geliyor (24 Temmuz 2025 Perşembe benzin - motorin - otogaz (LPG) fiyatları

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kur hareketliliği ve küresel gelişmelerden etkilenerek değişim göstermeye devam ediyor. Son olarak bir zam haberi daha geldi.

Halk TV'de yer alan habere göre; sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'ye ortalama 42 kuruş zam bekleniyor.

LPG'nin litre fiyatına gelecek olan artışın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı da beklentiler arasında.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL

Motorin litre fiyatı: 53.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.45 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.91 TL

Motorin: 54.44 TL

LPG: 25.96 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.24 TL

Motorin: 54.78 TL

LPG: 25.91 TL