Akaryakıtta tabela yine değişecek! Zam yolda, o güne dikkat

Akaryakıtta tabela yine değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta zam yolda! Akaryakıt ürünlerinden LPG'de perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere artış bekleniyor. Peki 3 Aralık 2025 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum ne? İşte en güncel akaryakıt tabelası...

Akaryakıtta tabela yine değişecek! Zam yolda, o güne dikkat
Cansu Akalp

Araç sahibi olan herkes akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Tabela neredeyse her geçen gün değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YANSIMASI BEKLENİYOR!

Gazeteci Olcay Aydilek'in açıklamalarına göre, sosyal medya hesabından otogaza 70 kuruşluk zam gelebileceğini açıkladı. Söz konusu zammın perşembe gününden itibaren tabelaya yansıması bekleniyor.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki artış ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, vatandaş her zam zamla birlikte artan ulaşım ve nakliye maliyetlerinin etkisini hissediyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

Akaryakıtta tabela yine değişecek! Zam yolda, o güne dikkat 1

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3 büyükşehirde 3 Aralık 2025 tarihiyle geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54,37 TL

Motorin (Mazot): 55,03 TL

LPG (Otogaz): 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54,22 TL

Motorin (Mazot): 54,88 TL

LPG (Otogaz): 27,08 TL

Akaryakıtta tabela yine değişecek! Zam yolda, o güne dikkat 2

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,23 TL

Motorin Fiyatı: 56,06 TL

LPG Fiyatı: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,55 TL

Motorin Fiyatı: 56,38 TL

LPG Fiyatı: 27,53 TL

