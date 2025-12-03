Akaryakıtta tabela yine değişecek! Zam yolda, o güne dikkat

Araç sahibi olan herkes akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Tabela neredeyse her geçen gün değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YANSIMASI BEKLENİYOR!

Gazeteci Olcay Aydilek'in açıklamalarına göre, sosyal medya hesabından otogaza 70 kuruşluk zam gelebileceğini açıkladı. Söz konusu zammın perşembe gününden itibaren tabelaya yansıması bekleniyor.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki artış ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, vatandaş her zam zamla birlikte artan ulaşım ve nakliye maliyetlerinin etkisini hissediyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3 büyükşehirde 3 Aralık 2025 tarihiyle geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54,37 TL

Motorin (Mazot): 55,03 TL

LPG (Otogaz): 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54,22 TL

Motorin (Mazot): 54,88 TL

LPG (Otogaz): 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,23 TL

Motorin Fiyatı: 56,06 TL

LPG Fiyatı: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,55 TL

Motorin Fiyatı: 56,38 TL

LPG Fiyatı: 27,53 TL