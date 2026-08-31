Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorine ÖTV zammı geliyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. ÖTV düzenlemesi ve KDV etkisiyle motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak uygulanacak. ÖTV artışına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatındaki artış 3,60 TL'yi bulacak.

Motorine son olarak 27 Ağustos'ta petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 5,30 TL indirim yapılmıştı.

ÖTV YIL SONUNA KADAR HER AY ARTACAK

Alınan karara göre, motorinden alınan ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılacak.

Buna göre ÖTV tutarı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta ise 12 TL olacak. Vergi, 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 TL'ye çıkarılarak önceki seviyesine dönecek.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

3,60 TL'lik zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 81,08 TL, Ankara'da 82,20 TL, İzmir'de 82,47 TL, doğu illerinde ise 83,93 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.