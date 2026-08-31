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Almanya'dan şoför hamlesi: Türkçe sınav, 4500 euro maaş

Almanya'da şoförler için yeni bir adım geldi. 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle kamyon, TIR ve otobüs şoförleri için zorunlu Kod 95 mesleki yeterlilik sınavının Türkçe yapılabileceği öğrenildi. Düzenlemeyle Türk şoförlerin Almanya'da işe giriş süreci kolaylaşırken maaşların da brüt 4500 euroya kadar çıktığı kaydedildi.

Almanya'dan şoför hamlesi: Türkçe sınav, 4500 euro maaş
Hande Dağ

Almanya'da ağır vasıta şoförü açığını kapatmak ve yabancı sürücülerin mesleğe girişini hızlandırmak için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

TÜRKÇE DAHİL DOKUZ YABANCI DİL

Federal Konsey’in onayı sonrası 18 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenlemeyle Kod 95 mesleki yeterlilik sınavının Türkçe yapılabilmesinin önünün açıldığı öğrenildi.

Almanya dan şoför hamlesi: Türkçe sınav, 4500 euro maaş 1

Oksijen'in haberine göre, Türkçenin yanı sıra sınav Arnavutça, İngilizce, standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca da yapılabilecek.

Almanya’daki yük taşımacılığı sektöründe ciddi bir sürücü açığı bulunurken Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği’ne göre ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç var. Sektörde sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması ve her yıl emekli olan sürücü sayısının yeni katılanlardan fazla olmasının da açığı büyüttüğü kaydedildi.

MAAŞLAR 4500 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan Almanya'da TIR şoförlerinin aylık brüt maaşlarının 2800 ile 4500 euro arasında değiştiği öğrenildi. Ücretler, eyalet, şirket, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışmasına göre farklılaşırken net maaş da medeni durum, çocuk sayısı ve vergi sınıfına göre değişiyor.

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Şoför maaş
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