Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Küresel piyasalardaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 19 Eylül 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,09 TL indirim yapıldı.

GECE YARISI 100 TL'NİN ALTINA İNDİ

Gece yarısı pompaya yansıyan düzenlemenin ardından son zamlarla 100 TL eşiğini aşan motorin fiyatı yeniden bu seviyenin altına indi.



İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da motorinin litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerileyecek.

Benzin ve LPG grubunda ise bu aşamada yeni bir fiyat değişikliği yapılmadı.

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Ekim ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek. 1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.