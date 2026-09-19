FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Brent petroldeki gerilemenin ardından motorin fiyatlarında gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 4,09 lira indirim yapıldı.

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi
Cansu Çamcı

Küresel piyasalardaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 19 Eylül 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,09 TL indirim yapıldı.

GECE YARISI 100 TL'NİN ALTINA İNDİ

Gece yarısı pompaya yansıyan düzenlemenin ardından son zamlarla 100 TL eşiğini aşan motorin fiyatı yeniden bu seviyenin altına indi.
Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi 1

İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da motorinin litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerileyecek.

Benzin ve LPG grubunda ise bu aşamada yeni bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi 2

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Ekim ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek. 1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi 3

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy başkentte startı verdi! Ankara Kültür Yolu Festivali başladıBakan Ersoy başkentte startı verdi! Ankara Kültür Yolu Festivali başladı
İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldıİran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt fiyat tabela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.