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Akaryakıtta yeni gelişme! Benzin yüzde 6, motorin satışları ise yüzde 5...

18.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarını araştıran araç sahipleri için yeni gelişme yaşandı. Yurt içi piyasalarda Temmuz ayında benzin satışları yüzde 5,86 ve motorin satışları ise yüzde 5,55 düştü.

Akaryakıtta yeni gelişme! Benzin yüzde 6, motorin satışları ise yüzde 5...

Yurt içi piyasalarda Temmuz ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk yedi ayında ise satışlar arttı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,86 düşüşle 429 bin 309 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,55 düşüşle 2 milyon 772 bin 260 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 81,76 artışla 12 bin 220 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 20,00 düşüşle 8 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 2,49 düşüşle 331 bin 799 ton olduğu belirtildi.

İLK YEDİ AYDA SATIŞLAR ARTTI

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 19,47 artışla 2 milyon 319 bin 203 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 2,57 artışla 16 milyon 962 bin 892 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 58,46 artışla 122 bin 978 ton, gazyağı satışları yüzde 13,50 düşüşle 878 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 5,26 artışla 1 milyon 738 bin 781 ton olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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