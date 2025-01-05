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Akaryakıtta yeni yıl tarifesi! Benzine yapılacak zammın tarih ve miktarı belli oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 10:13
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok farklı alandaki ürünlere zamlar da gelmeye başladı. En çok merak edilen konuların başında da akaryakıt fiyatlarıyla ilgili. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ederken, benzine önümüzdeki hafta içi zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak zamın miktarı ve tam tarihi de belli oldu. İşte haberin tüm detayları!

Akaryakıtta yeni yıl tarifesi! Benzine yapılacak zammın tarih ve miktarı belli oldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarının artışa geçmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarına yeni yılın ilk zammı önümüzdeki hafta gelecek.

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TARİH VE ZAM MİKTARI BELLİ OLDU

Benzin grubunda 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Yeni fiyatlar 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 5 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

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Benzin fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 45.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
Motorin litre fiyatı: 45.79 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL

Kaynak: Dünya

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.46
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.46
Gazyağı
37.94
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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