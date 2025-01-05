Akaryakıtta yeni yıl tarifesi! Benzine yapılacak zammın tarih ve miktarı belli oldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarının artışa geçmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarına yeni yılın ilk zammı önümüzdeki hafta gelecek.
Benzin grubunda 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Yeni fiyatlar 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 45.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
Motorin litre fiyatı: 45.79 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL
Kaynak: Dünya
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