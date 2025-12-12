Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Araç sahipleri akaryakıta gelen zam ve indirimleri yakından takip ediyor. Petrol fiyatların ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında tabeladaki fiyatlar değişkenlik gösteriyor.
Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.
25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı. 28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.
Ancak indirim furyası da çok uzun sürmemiş, 4 Aralık tarihinde oto gaz zamlanmıştı.
Akaryakıta bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık düşüş olacak.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
