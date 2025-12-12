FİNANS

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıt tabelalarında değişiklik devam ediyor. Zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıta bu kez büyük indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren ucuzlayacak.

Cansu Akalp

Araç sahipleri akaryakıta gelen zam ve indirimleri yakından takip ediyor. Petrol fiyatların ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında tabeladaki fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı. 28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.

Ancak indirim furyası da çok uzun sürmemiş, 4 Aralık tarihinde oto gaz zamlanmıştı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıta bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık düşüş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
