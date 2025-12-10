Akaryakıt! 10 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 54,33 TL olmuştur. Motorin fiyatı ise litre başına 55,02 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarıyla döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişir. Bu fiyatlar, otomobil kullanıcıları için önemli bir gider kalemidir. Zamlar ve indirimler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişebilir.

Ülkemizde benzin ve motorin fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Yerel bayiler arasında da önemli fiyat farkları gözlemlenmektedir. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, bayilerin belirlenen referans fiyatlar doğrultusunda satış yapmasına olanak tanır. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin maliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.