Akaryakıt! 10 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54,33 TL, motorin fiyatı ise 55,02 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar birbirinden farklıdır. Yerel bayiler arasında da belirgin fiyat farkları bulunmaktadır. Tüketiciler için akaryakıt maliyetleri önem taşır.

Cansu Akalp

10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 54,33 TL olmuştur. Motorin fiyatı ise litre başına 55,02 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarıyla döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişir. Bu fiyatlar, otomobil kullanıcıları için önemli bir gider kalemidir. Zamlar ve indirimler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişebilir.

Ülkemizde benzin ve motorin fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Yerel bayiler arasında da önemli fiyat farkları gözlemlenmektedir. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, bayilerin belirlenen referans fiyatlar doğrultusunda satış yapmasına olanak tanır. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin maliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
