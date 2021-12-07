Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

Twitter’da da konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, Akbank hesaplarına giriş yapamadığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda da benzer problemler yaşanmıştı. Peki Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor? İşte detaylar…

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yaz 3 gün boyunca sistem arızası yaşayan Akbank şubelerinde işlemler yeniden durdu. Bugün saat 15.14 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm Akbank şubelerinde işlemler yapılamıyor.

Paramedya’da yer alan habere göre; şubelerdeki problemin geçici sistem hatasından kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor.

Akbank’ın mobil şubesine giren müşteriler, “Sadece geçici bir süre hizmet veremiyoruz” uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Konuyla ilgili Akbank’tan henüz bir açıklama gelmedi. Twitter’da Akbank’ın mobil uygulamasına giriş yapamayan bazı kullanıcılar, bankaya tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları…





