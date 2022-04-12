Akbank faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 7.500 TL faizsiz kredi alma şartları nelerdir?

Akbank faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 7.500 TL faizsiz kredi kampanyasının başlamasıyla, sıfır faizli kredi almak isteyenler bu kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Akbank 7.500 TL faizsiz kredi kapsamında, mobilden işlem yapan ve banka müşterisi olan kişilere sıfır faizle kredi veriliyor. Krediyi minimum 1.000 TL olarak alabilirsiniz. Tavan miktar ise 7.500 TL olarak belirlendi.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?



Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerli olacak. Bu nedenle uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir, şubelerden edinimlerde geçerli değildir.

Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonraki takip eden 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilir.

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları bankaya ulaştıktan sonraki takip eden 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.

Söz konusu kredi talepleri banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5’i + BSMV’dir.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisidir.

Her yeni Akbanklı kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



