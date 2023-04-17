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Akbank çöktü mü? 17 Nisan 2023 Akbank mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Kullanıcılardan tepki!

17.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yaşanan problem sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Akbank mobil neden açılmıyor, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile yaşadıkları soruna dikkat çekiyor. Peki, 17 Nisan 2023 Pazartesi Akbank mobil çöktü mü, neden girilmiyor?

Akbank çöktü mü? 17 Nisan 2023 Akbank mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Kullanıcılardan tepki!

Akbank mobil neden açılmıyor? 17 Nisan 2022 Pazartesi günü mobil bankacılık işlemi için uygulamaya girmek isteyen birçok kişi hizmet sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bugün Akbank mobil bankacılık işlemi yapmak isteyenler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Akbank mobil uygulamada yaşanan erişim problemi sebebiyle sosyal medya kullanıcıları isyan etti.

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AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR? 17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 17 Nisan 2023 Pazartesi günü hatayla karşılaştı.

Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Akbank Destek Twitter hesabından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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AKBANK'TAN YAŞANAN SORUNA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Akbank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle birçok kişi sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Akbank mobil yine cortingen şitrauze... Ülkenin en çok kazanan bankası değil mi bu banka? Borsaya bakayım dedim uygulama açıldı bu seferde yatırımlar görünmüyor"

  • "Akbank mobil uygulamanız çalışmıyor neden sadece sizde sorun oluyor hiç düşündünüz mü?"

  • "Akbank nasıl bir mobil uygulamanız var, en önemli anlarda ulaşılamıyor"
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