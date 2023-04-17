Akbank çöktü mü? 17 Nisan 2023 Akbank mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Kullanıcılardan tepki!

Akbank mobil neden açılmıyor? 17 Nisan 2022 Pazartesi günü mobil bankacılık işlemi için uygulamaya girmek isteyen birçok kişi hizmet sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bugün Akbank mobil bankacılık işlemi yapmak isteyenler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Akbank mobil uygulamada yaşanan erişim problemi sebebiyle sosyal medya kullanıcıları isyan etti.

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR? 17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 17 Nisan 2023 Pazartesi günü hatayla karşılaştı.

Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Akbank Destek Twitter hesabından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AKBANK'TAN YAŞANAN SORUNA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Akbank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle birçok kişi sosyal medyada paylaşımda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları: