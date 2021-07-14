Akbank'tan gönül alma kampanyası! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Geçtiğimiz hafta yaşanan büyük kesinti sonrasında Akbank'tan gönül alma kampanyası geldi. Düşük faizle mağdur vatandaşlara 30.000 ve 100.000 TL arası verilecek olan Akbank'ta ayrıca 31 Temmuz'a kadar tüm bankacılık işlemleri de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Akbank yaşanan sıkıntılar sonrasında yeni kampanyasını şöyle duyurdu;

"6-7 Temmuz'da yaşanan kesintileri giderdik ve tüm kanallarımızı hizmete açtık. Bu süreçte yaşadığınız mağduriyeti hafifletmek, bankamıza ve çalışanlarına gösterdiğiniz destek ve sağduyuya teşekkür etmek için hazırlandığımız Gönül Alma Paketimizi sizlerle paylaşıyoruz."

Bu pakete göre 12 Temmuz ve 31 Temmuz arasında bankacılık işlemlerinin tümü ücretsiz olacak. İşte 31 Temmuz gün sonuna kadar ücretsiz olan işlemler;

EFT, Havale, Swift(Gelen+Giden), ATM Limit Üstü Para Çekme,Tüm Banka ATM Para Yatırma, Fatura Ödemeleri, Diğer Banka ATM İşlemleri, Şans Oyunları İşlemleri, Kobi Kredi Tahsis Ücreti, ÇEk ve Senet Tahsili Ücreti.



