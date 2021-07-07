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Akbank'tan yeni açıklama geldi! Akbank ATM'leri çalışıyor mu?

07.07.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank, son 2 gündür yaşanan sistemsel arızaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Akbank'tan yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı" denildi. Öte yandan Akbank tarafından yapılan bir sonraki açıklamada da Müşteri İletişim Merkezinin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Akbank'tan yeni açıklama geldi! Akbank ATM'leri çalışıyor mu?

Akbank'tan 2 gündür yaşanan sistemsel arızaya dair yeni ve önemli bir açıklama yapıldı.

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AKBANK ATM'LERİ ÇALIŞIYOR MU?

Akbank tarafından yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

"ÜCRETLER İADE EDİLECEKTİR"

Bankanın yaptığı açıklamada "Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Akbank tarafından yapılan bir sonraki açıklamada ise ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Akbank
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İster Bir ticari kuruluş ister bir insanın başına bir aksilik gelmeye görsün, hemen arkasından olur olmadık senaryolar felaket haberleri üretilir Galiba bu insanın doğasında var tıpkı akbankın başına gelen aksiliker gibi ne hackerler kaldı nede batması Ama işler yoluna girince söylenmiş laflar üretilen senaryolar çok çabuk unutuluyor...

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