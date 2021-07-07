Akbank'tan yeni açıklama geldi! Akbank ATM'leri çalışıyor mu?

Akbank'tan 2 gündür yaşanan sistemsel arızaya dair yeni ve önemli bir açıklama yapıldı.

AKBANK ATM'LERİ ÇALIŞIYOR MU?

Akbank tarafından yapılan açıklamada "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

"ÜCRETLER İADE EDİLECEKTİR"

Bankanın yaptığı açıklamada "Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Akbank tarafından yapılan bir sonraki açıklamada ise ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



