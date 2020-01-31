FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2019 yılında da güçlü bilançoyu korurken, geleceğe yönelik yatırımlardan ödün vermediklerinin altını çizerek, “2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar lira seviyesine çıkardık" dedi.

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2019 yılında da güçlü bilançoyu korurken, geleceğe yönelik yatırımlardan ödün vermediklerinin altını çizerek, “2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar lira seviyesine çıkardık" dedi.
Akbank’ın 2019 yılı finansal performansına ilişkin açıklama yapan Binbaşgil, “2019 yılında küresel düzeyde ekonomik faaliyetteki yavaşlama eğilimi ve enflasyona yönelik aşağı yönlü beklentilerin artmasıyla birlikte, küresel para politikalarında da gevşeme eğilimi gördük" dedi ve ekledi:
"Türkiye ekonomisinde ise, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma eğilimi başladı. İyileşen cari açık, yılın ikinci yarısında gerileyen enflasyon ve destekleyici para politikası, ekonomimiz ve sektörümüzün 2020’ye pozitif beklentilerle girmemizi sağladı.
"2019 yılında da kuvvetli bilançomuzu korurken, geleceğe yatırımlarımızdan ödün vermedik.
"Son derece sağlam sermaye yapısına sahip olan bankamız, 2019 yılının başında yaptığı 3 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artışı ile özkaynaklarını daha da güçlendirdi ve önümüzdeki dönemde sağlıklı büyüme için kendini en iyi şekilde konumlandırdı."
Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:
“2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar lira seviyesine çıkardık. Bu yıl yüzde 17,3 artan toplam mevduatımız 245 milyar lira düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 387 milyar lira seviyesine çıkardık. Yüzde 19,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından bir tanesine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, ekonomimizin lokomotifi konumundaki şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesine destek olmayı 2019 yılında da sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal nakdi ve gayrinakdi kredi toplamımız bu yıl 223 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bankamız bu yıl 1 milyar 574 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 352 milyon lira konsolide net kar elde etti. Takipteki krediler oranımız ise yüzde 6,55 olarak gerçekleşti.
"2019 yılında, teknoloji ve dijitalleşme alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Önemli yatırımlar yaptık, geleceğe iyi hazırlandık. Geçen yıl da olduğu gibi geleceğimize yaklaşık 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik.
"Bankamızın tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan Akbank Veri ve Yaşam Merkezimizi hizmete soktuk. Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezimizin önemli bir payı olacaktır.
"Bu yıl ayrıca, Euromoney tarafından ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildik. Sektöre getirdiğimiz yenilikler, sağlam finansallarımız, teknolojik alt yapımız ve Türkiye’nin en nitelikli bankacıları arasında olan Akbanklılar bu başarıdaki en önemli etkenlerdi.
"Yenilenen Akbank Mobil’de sade ve kolay süreçlerle müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık.
"Geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız bu uygulamamızın tasarımına olağanüstü bir emek harcadık.
"Sektörde bu konuda da farklılaştığımıza inanıyorum. 2019’da ayrıca, Türkiye’nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen ‘Tosla’ uygulamasını gençlerimizin beğenisine sunduk.
"Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
"Tüm bu girişimlerimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de finansal sonuçlarımıza çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum.
"Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Sendikalı işçi istatistikleri açıklandıSendikalı işçi istatistikleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

MB-Geniş para arzı 2019'da yüzde 28.2 artışla 2.56 trilyon lira

MB-Geniş para arzı 2019'da yüzde 28.2 artışla 2.56 trilyon lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.