Asgari ücrette 36 bin 500 TL beklentisi! Muhammet Bayram temmuz ayına dikkat çekti

MYNET ÖZEL | 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücrette gözler 2027 yılı zammına çevrildi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ise 2027 yılı için yüzde 30 zam senaryosunun öne çıktığını belirterek asgari ücretin 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Bayram, temmuz ayında ara zam yapılması ihtimaline ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mynet’ten Aleyna Türkmen’in sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammet Bayram, 2027 asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayram, yüzde 30 zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde asgari ücretin 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, temmuz ayında ara zam ihtimalini de değerlendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yılın son ayında toplantılarına başlayarak yeni yılda geçerli olacak rakamı belirleyeceğini hatırlatan Bayram, süreçte hem işçinin alım gücünün korunmasının hem de işverenin ekonomik koşullar karşısında faaliyetlerini sürdürebilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari ücret belirlenirken işçi ve işverenin koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bayram, devletin komisyonda arabulucu rolü üstlendiğini dile getirdi. Sürecin temel amacının çalışanların emeğinin karşılığını alması ve işverenlerin de ekonomik zorluklar karşısında faaliyetlerini sürdürebilmesi olduğunu vurgulayan Bayram, "Burada önemli olan vatandaşın alım gücünü artırmak ve haklarını korumak. İşverenin zorlu ekonomik ortamda, yüksek faiz ortamında işlerini daha rahat sürdürebilmesi, vatandaşın da geçim derdi olmadan emeğinin karşılığını alabilmesi önemli" dedi.

Son iki toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in komisyonun adil bir yapıya sahip olmadığı gerekçesiyle toplantılara katılmadığını hatırlatan Bayram, "Burada önemli olan mücadele edip emeğin, emekçinin hakkını korumak. Asıl amaç bu olmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının esas alınmasını doğru bulmadığını belirten Bayram, zam oranının gerçekleşen enflasyon üzerinden belirlenmesi gerektiğini savundu. Bayram, "Bence bu yanlış bir uygulamaydı. En az gerçekleşen enflasyon neyse o oranda zam yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda 2027 yılı için yüzde 30'luk bir artışın gündeme gelebileceğini kaydeden Bayram, bu orana ek olarak refah payı verilmesinin de mümkün olduğunu ifade etti. Olası zam oranlarına ilişkin rakamları da paylaşan Bayram, "Yüzde 25'lik bir artış olursa 35 bin TL civarında, yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 500 TL'ye kadar bir ücret belirlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

ÇALIŞANLARIN GELİR VERGİSİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Asgari ücret tartışmalarının yanı sıra özel sektörde çalışan ücretlilerin gelir vergisi kaynaklı kayıplar yaşadığına da dikkat çeken Bayram, yıl içerisinde alınan maaşların eylül ve ekim aylarına gelindiğinde düşebildiğini söyledi.

Bu sorunun çözümü için gelir vergisi oranının sıfırlanmasının değerlendirilebileceğini belirten Bayram, "Ücretlilerin sadece asgari ücret değil, özel sektörde maaş alan tüm çalışanların gelir vergisi sorunu var. Yıl içerisinde alınan maaşlar eylül, ekim aylarına geldiğinde maalesef düşmekte" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret istisnasının uygulanış biçiminde de sorun bulunduğunu dile getiren Bayram, normal şartlarda bir gelir vergisi istisnasının tamamının uygulanması gerektiğini ancak mevcut uygulamanın çalışan açısından hak kaybına yol açtığını belirtti.

Çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi için farklı desteklerin de gündeme alınabileceğini söyleyen Bayram, "Çalışanlara giyecek ve yakacak yardımı verilmesi ve özellikle büyükşehirlerde kira yardımı yapılması gündeme gelirse çalışanların refahı artmış olur" değerlendirmesinde bulundu.

2027 TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILABİLİR

Asgari ücrette yıl içerisinde ikinci bir artış yapılması ihtimalini de değerlendiren Bayram, ara zammın çalışanların alım gücünü korumak açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde ara zam uygulamasına gidildiğini, ancak bu yıl içerisinde böyle bir artış yapılmadığını hatırlatan Bayram, "Ben ara dönemde bir artış yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bunun zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü sene başında yapılan enflasyon oranı sene sonuna kadar zaten sıfırlanmış oluyor. Yani sene başında verilen zam, enflasyonla birlikte sene sonu itibarıyla geri alınmış oluyor" dedi.

Vatandaşın refahını korumak için ara zam yapılması gerektiğini belirten Bayram, bu artışın işveren üzerinde ek maliyet oluşturmayacak şekilde planlanmasının önemine işaret etti.

Enflasyonun hızla gerileyerek 57 ay sonra yüzde 30'un altına indiğini belirten Bayram, vatandaşın refahının kalıcı hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda 2027 yılının temmuz ayında yeniden asgari ücret artışı yapılması ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖZEL SEKTÖR MAAŞLARINI DA ETKİLEYECEK

Asgari ücrette yapılacak artışın yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, özel sektördeki diğer ücretli çalışanları da etkilemesi bekleniyor.

Bu konuda değerlendirmede bulunan Bayram, "Asgari ücrete yapılan zamla birlikte özel sektördeki tüm çalışanlar da en az bu oranda maaş artışı alabiliyor" dedi.

Yüksek maaş alan çalışanların zam oranlarının asgari ücret artışıyla aynı seviyede olmayabileceğini belirten Bayram, "Yüksek maaş alanlar da asgari ücret kadar olmasa bile bu artışa yakın maaş zamları alabiliyor. Yani asgari ücretle beraber tüm özel sektördeki maaşlarda da bir artış olacaktır" ifadelerini kullandı.