Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden ilk 6 ayda 9,68 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, birliklerin ocak-haziran döneminde 9,68 milyar dolarlık ihracata imza attığını açıkladı.

Hıradağı, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB'in haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1,7 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini belirtti.

İLK 6 AYDA YÜZDE 17 BÜYÜME SAĞLANDI

Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hıradağı, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri, ocak-haziran döneminde yüzde 17 büyümeyle 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Haziran ve yılın ilk 6 ayında yakaladığımız büyüme, doğru stratejilerin, yüksek üretim disiplininin ve ihracatçılarımızın kararlılığının açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Hıradağı, yılın ilk 6 ayında en yüksek ihracatın kimya, demir-çelik ile yaş meyve ve sebze sektörlerinden elde edildiğini belirtti.

AVRUPA PAZARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İhracat pazarlarına ilişkin verileri paylaşan Hıradağı, "Ocak-haziran döneminde Irak 679,6 milyon dolarlık ihracatla birliğimizin en büyük pazarı olmayı sürdürürken geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir gerileme yaşandı. Buna karşın İtalya yüzde 20 artışla 655,2 milyon dolarlık, Romanya ise yüzde 35 yükselişle 631,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Avrupa pazarındaki güçlü talebi ortaya koydu. Son 6 ayda Avrupa'nın önemli pazarlarından Malta'ya ihracatımızı yüzde 388 artırarak 175,4 milyon dolar ve İspanya'ya ihracatımızı yaklaşık yüzde 100 artırarak 510,1 milyon dolara çıkardık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır