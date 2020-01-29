Akfen’in Türkiye’deki otelleri 2019’da tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Türkiye, Rusya ve KKTC’de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan Akfen GYO, 2019 yılını rekor gelir ve oda doluluk oranları ile kapattı. Akfen GYO’nun 2019 yılı yatırımcı raporuna göre şirketin 15 Türkiye otelinde 12 aylık doluluk oranı yüzde 69 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye turizminde büyük başarıların elde edildiği geride kalan 2019 yılının tamamında finansal ve operasyonel performansını artırmaya devam etti. Yapılan bilgilendirmede; şirketin 2019 Yılı yatırımcı raporuna göre şirketin Türkiye, Rusya ve KKTC’deki 21 gayrimenkullük portföyünde rekor gelir ve oda doluluk oranları yaşandı. Türkiye’de Akfen GYO’ya ait 2 bin 477 odaya sahip 15 otelin 2019 yılındaki doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 69 olarak gerçekleşti. 2018’in 12 aylık dönemine göre doluluktaki artış yüzde 2,6 oldu.

Söz konusu 15 otelde 2019’un Ocak-Aralık döneminde odabaşına fiyat yabancı kur cinsinden yüzde 6 artışla 36 euroya ulaştı. Otellerde TL cinsinden odabaşına fiyat yüzde 18 artarak en yüksek seviye olan 226 TL’ye dayandı. Türkiye’deki otellerden elde edilen kira geliri TL cinsinden geçen yıla göre yüzde 24 artışla 56 milyon TL oldu.