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Akfen’in Türkiye’deki otelleri 2019’da tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve KKTC’de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan Akfen GYO, 2019 yılını rekor gelir ve oda doluluk oranları ile kapattı.

Türkiye, Rusya ve KKTC’de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan Akfen GYO, 2019 yılını rekor gelir ve oda doluluk oranları ile kapattı. Akfen GYO’nun 2019 yılı yatırımcı raporuna göre şirketin 15 Türkiye otelinde 12 aylık doluluk oranı yüzde 69 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye turizminde büyük başarıların elde edildiği geride kalan 2019 yılının tamamında finansal ve operasyonel performansını artırmaya devam etti. Yapılan bilgilendirmede; şirketin 2019 Yılı yatırımcı raporuna göre şirketin Türkiye, Rusya ve KKTC’deki 21 gayrimenkullük portföyünde rekor gelir ve oda doluluk oranları yaşandı. Türkiye’de Akfen GYO’ya ait 2 bin 477 odaya sahip 15 otelin 2019 yılındaki doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 69 olarak gerçekleşti. 2018’in 12 aylık dönemine göre doluluktaki artış yüzde 2,6 oldu.
Söz konusu 15 otelde 2019’un Ocak-Aralık döneminde odabaşına fiyat yabancı kur cinsinden yüzde 6 artışla 36 euroya ulaştı. Otellerde TL cinsinden odabaşına fiyat yüzde 18 artarak en yüksek seviye olan 226 TL’ye dayandı. Türkiye’deki otellerden elde edilen kira geliri TL cinsinden geçen yıla göre yüzde 24 artışla 56 milyon TL oldu.

21 gayrimenkulden elde edilen kira geliri yüzde 15 artışla 109 milyon TL oldu
Akfen GYO’nun Türkiye ve Rusya’da toplam oda sayısı 3 bin 342 olan 19 otelindeki doluluk oranları da yine tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 67’ye çıktığı kaydedildi. Şirketin tüm portföyünü oluşturan 21 gayrimenkulünden 2019 yılında elde ettiği kira geliri geçen yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 15 artışla 109 milyon TL’ye ulaştı.
Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, özellikle şirketin çoğu Anadolu’ya yayılmış 15 otelinden gelen sonuçların Türk turizminin mevcut olumlu havasını birebir yansıttığına dikkat çekti.
Karaağaoğlu, "Türkiye’de son yıllarda turizmde yaşanan istikrarlı büyüme gelirlerimizin ve otellerimizin değerlerinin artmasına çok olumlu katkı sağladı. Bu artışların 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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