Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi

Duyan koşa koşa gelmiş gibi... Karaman'da bir takı ve kozmetik ürün satışı yapan mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kapının açılmasıyla birlikte iş yeri çalışanları ve polisler yaşanan izdihamdan dolayı zor anlar yaşadı. Polis memurlarından biri kepenklerin açılmasıyla içeriye hücum eden müşterilerin arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi
Enes Çırtlık

Takı ve kozmetik ürün mağazası açılışındaki kampanyayı duyan kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar saat 11.00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için kıyasıya yarışa girdi.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi 1

POLİSTEN YARDIM İSTENDİ

Açılan kapılara kadınlar hücum edince, mağaza yetkilileri ve çalışanları durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler yaşanan izdihamı önleyemeyince polisten yardım istedi.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi 2

Bunun üzerine Fenari Mahallesi 9. Sokak üzerindeki iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sözlü kavgaların yaşandığı izdihamda bazı kadınlarsa izdihamı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi 3

Açılışa gelen ve araçlarını sokak girişine hatalı park eden sürücülere ise trafik ekiplerince ceza yazıldı.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi 4

POLİS EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Mağaza çalışanları izdihamı önlemek için kepenkleri aralıklarla açarak gruplar halinde kadınları içeriye alırken, mağaza girişinde güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri kepenklerin açılmasıyla içeriye hücum eden müşterilerin arasında kalarak ezilme tehlikesi yaşadı.

Akın akın geldiler! Sokak trafiğe kapandı... Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi 5

Zor anlar yaşayan polis memuru kendisini kalabalık arasından güçlükle dışarı atarak vatandaşlara geriye açılması için uyarıda bulundu. Polisi çileden çıkaran kadınlar yapılan uyarının ardından geri çekildi. (İHA)

Karaman izdiham açılış mağaza
