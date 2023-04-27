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Akkuyu NGS’de tarihi gün: İlk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak

27.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde büyük gün geldi. Bugün ilk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanırken, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayali de gerçekleşmiş olacak.

Akkuyu NGS’de tarihi gün: İlk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak

3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi bugün yapılacak.

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ERDOĞAN DA PUTİN DE VİDEOKONFERANS İLE KATILACAK

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yöntemiyle katılacak. Rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile törene katılacağı duyuruldu.

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Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 'III+' nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralden ilk elektrik, 2024 yılı ortalarında elde edilecek. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

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"İLK YAKITIN GELMESİYLE TESİSİMİZ, NÜKLEER TESİS STATÜSÜ KAZANACAKTIR"

Mersin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında katıldığı bir programda, santralin, çağın en modern reaktörleriyle ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olduğuna dikkat çekti.

Nebati, "27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın güç santraline gelmesiyle tesisimiz, 'nükleer tesis statüsü' kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleerden ilk elektrik üretimini de 2024 yılında sağlamış olacağız" dedi.

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"TAMAMLANDIĞINDA YILDA 35 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK"

Santralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’luk kısmının karşılanacağını dile getiren Nebati, "Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dahil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken, kaynak çeşitliliğimizi de artıracak ve ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

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