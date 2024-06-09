FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşıldı: "Tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşıldı: "Tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk ünite ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı. Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ön devreye alma aşamalarında, ünite sistemleri ve bileşenleri, tasarımda belirlenen kriterlere ve özelliklere uygunlukları doğrulanarak işletmeye hazır duruma getiriliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşıldı: "Tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı, "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren santralin, 3 Nisan 2018'de temeli atılan birinci ünitesinde sona yaklaşıldı.

"TAM ÖLÇEKLİ DEVREYE ALMA" ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Akkuyu NGS'de ilk ünite ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturacak santralin ilk ünitesi için "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları ise devam ediyor.

Çeşitli sistem ve bileşenlerin tek tek kontrol edildiği "devreye alma" çalışmaları dört aşamadan oluşuyor.

Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ön devreye alma aşamasında, ünite sistemleri ve bileşenleri tasarımda belirlenen kriterlere ve özelliklere uygunlukları doğrulanarak işletmeye hazır duruma getiriliyor. Böylece ünitenin, reaktörün fiziksel olarak çalıştırılması için hazır olup olmadığı kontrol ediliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin hazır duruma getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi hedefleniyor.

Birinci ünitenin ardından diğer reaktörlerin de birer yıl arayla devreye alınması öngörülüyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin, 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da da büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etmeyi planlayan Türkiye, nükleer enerjide 2050 yılına kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de birinci reaktörde inşaatın yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirmişti.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yükseliş: İlk 5 ayda 3,2 milyar dolarMobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yükseliş: İlk 5 ayda 3,2 milyar dolar
İstanbul ayda 5,2 milyon yabancı turist ağırladı İstanbul ayda 5,2 milyon yabancı turist ağırladı
Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yeni uygulamayı duyurdu! Yapay zeka destekli takip geliyor

Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yeni uygulamayı duyurdu! Yapay zeka destekli takip geliyor

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!

Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.