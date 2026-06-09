Akkuyu'nun ilk ünitesine temsili yakıt yüklendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yüklenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Akkuyu NGS'yi adım adım işletmeye hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye alma programındaki kritik aşamalardan biri olan yükleme işlemi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından yürütülen operasyon, 5 gün boyunca kesintisiz şekilde sürdürüldü.

Nükleer Düzenleme Kurumunun gözetimi altında ve uluslararası güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı test edildi.

Temsili yakıt yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 1. güç ünitesinin devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri gerçekleştirilecek.

Bakan Bayraktar'dan Akkuyu Açıklaması

Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından videolu bir açıklama paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20.000 megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz."

Kaynak: İHA