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AKSARAY İMSAKİYE 2023: Aksaray sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Aksaray ilk sahur ve iftar saatleri

22.03.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray sahur ve iftar saatleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber merak edildi. Birçok Müslüman vatandaş, ramazan ayında dini görev olan oruç ibadetini yerine getirmek için son hazırlıklarını tamamladı. Bu sene ilk sahur ve ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Birçok vatandaş kendi yaşadığı ilin imsakiyesini sorgulamaya başladı. Peki, Aksaray sahur vakti, imsak saati kaçta? Aksaray'da oruç saat kaçta açılacak?

AKSARAY İMSAKİYE 2023: Aksaray sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Aksaray ilk sahur ve iftar saatleri

Aksaray 2023 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri hızla sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 21 Nisan Cuma günü sona erecek. Böylece ramazan 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Aksaray ilk sahur ve iftar saatleri...

AKSARAY'DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Aksaray'da ilk sahur saat 05:15'de yapılacak.
24 Mart Aksaray sahur saati 05:13
25 Mart Aksaray sahur saati 05:12
26 Mart Aksaray sahur saati 05:10

oruç tutmak

AKSARAY'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Aksaray'da ilk iftar saati 19:05 olarak açıklandı.
24 Mart Aksaray iftar saati 19:06
25 Mart Aksaray iftar saati 19:07
26 Mart Aksaray iftar saati 19:07

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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