Alanya'da bayram hareketliliği! Otellerde rezervasyonlar hızlandı

Turizm sezonunun henüz tam olarak başlamamasına rağmen bayram tatiliyle birlikte Alanya'da turizm hareketliliği arttı. Özellikle açık olan otellerde rezervasyonların hız kazandığı belirtilirken, sektör temsilcileri doluluk oranlarının bayram döneminde daha da artmasını bekliyor. Turizmciler, Ramazan Bayramı'nın bu yıl sezon öncesi döneme denk gelmesine rağmen talep ve rezervasyonlarda açık otellerde artış olduğunu belirtti.

"REZERVASYONLAR İYİ DURUMDA"

Bayram öncesi rezervasyonların iyi durumda olduğunu belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Cem Özcan ‘'Bayram bu dönem martın son çeyreğine denk geliyor. Biz de bölge olarak genelde yazlık otellerimiz olduğundan dolayı çoğu otelimiz kapalı durumda. Bayram döneminde çok fazla açık otelimiz olmuyor bu sene için. Yalnız mevcut açık olan otellerimiz de rezervasyonlar alınmakta rezervasyon da iyi gidiyor kötü bir tablo çizmemek gerekiyor şu an için durum böyle bayram döneminde. Geçen yıl ile aynı oranda aynı paralel şekilde gitmekte çok ciddi bir artış var diyemeyiz düşüş de yok bu sene için. Şimdi bizim otellerimiz genelde döviz olarak satışını yapmakla giderlerimiz Türk lirası olarak yapılmakta. Döviz endeksi herhangi bir artış bulunmamakta dövizin arttığı kadar bir artış söz konusu o yüzden dönemsel olarak da biraz erken bizim düşük sezon dediğimiz tarihe denk geldiğinden dolayı baktığımız zaman aslında otellerimiz uygun fiyatta olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.

"ALANYA'DA VERİMLİ OTELCİLİK VAR"

Alanya'daki otelcilerin kaliteli hizmet sunduklarını belirten Özcan ‘'Malum bütün ülke genelinde biraz ekonomik sıkıntılarımız var. Bunun olması tabii ki biraz negatif olarak bize dönüşümü oluyor. Ama tekrar söylüyorum düşük sezon olması itibari ile bayram döneminde bizim otellerimizin fiyatları bence uygun durumda. Alanya çok güvenli bir destinasyon. Buradaki otellerimiz hep kaliteyi arttırmış durumda çoğu zaten kendilerini hep yenilemiş inovasyonunu yapmış otellerimiz. Hepsi müşteri memnuniyetinde birbirleriyle yarışıyorlar. İyi hizmet kaliteli hizmet verebilmek adına ve bizim Türk misafirperverliğimizle buluşunca çok daha verimli bir otelcilik çıkıyor. İnşallah Güzel bir sezon geçireceğiz misafirlerimizi ayarlayacağız bu konuda umutluyuz'' şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır