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Alanya'da 'güven terazisi' uygulaması başlatıldı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar yerlerinde vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Pazar yerlerindeki belirli noktalara yerleştirilen kontrol terazileriyle vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin gramajını ücretsiz olarak anında kontrol edebiliyor.

Alanya'da 'güven terazisi' uygulaması başlatıldı

Alanya'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar alanlarının erişimi kolay noktalarına yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar, aldıkları meyve, sebze ve diğer ürünleri tartarak eksik gramaj olup olmadığını anında öğrenebiliyor. Ücretsiz uygulama ile tüketicinin hakkının korunması ve pazar yerlerinde güvenli alışveriş ortamının devam ettirilmesi amaçlanıyor. Bu uygulama, pazar alışverişine çıkan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

EKSİK GRAMAJA ANINDA MÜDAHALE

Kontrol terazisinde eksik gramaj tespit eden vatandaşlar, pazar yerinde görev yapan Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerine hemen başvurabiliyor. Ekipler, gerekli incelemeyi yerinde yaparak mevzuata aykırı satış yapan esnaf hakkında yasal işlemleri gecikmeden uyguluyor.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların haklarını korumaya yönelik denetimlerin pazar yerlerinde düzenli olarak yapıldığı ve güvenli alışveriş için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya
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