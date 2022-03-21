AlBaraka EFT saatleri ve ücretleri: AlBaraka'dan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

AlBaraka Türk’ten haftanın her günü ve günün her saatinde başka bankalara para transferi yapmak mümkündür. AlBaraka işlem saatleri, kullanılan para transfer yöntemine göre değişkenlik gösterir. Hafta içi mesai saatlerinde EFT yöntemiyle gerçekleştiren para transferleri, hafta sonu ve mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Transfer hizmeti kullanılarak yapılabiliyor.

Albaraka EFT saatleri ne zaman?

AlBaraka'dan başka bankalara para transferi yani EFT, diğer bankalara göre daha geniş bir saat aralığında yapılabiliyor. Müşteri memnuniyetini artırmak adına EFT saatlerini uzatan AlBaraka’da hafta içi her gün 08:30-17:15 saatleri arasında TL cinsinden para transferi gerçekleştirilebiliyor.

Albaraka, rutin EFT işlemleri için 16:00 saatini baz alırken, 16:00-17:15 saatleri arasında ise geç EFT tarifesi uygulanıyor.

Albaraka Türk EFT işlemlerini şubelerden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden rahatlıkla gerçekleştirmek mümkün.

AlBaraka EFT limiti ne kadar?

Albaraka Türk’te EFT limiti bireysel ve kurumsal müşteriler için farklılık gösteriyor. Bireysel müşteriler için hesaba EFT limiti 150 bin TL, isme EFT limiti ise 30 bin TL’dir.

Kurumsal müşteriler için ise bu limitler daha fazla. Kurumsal müşterilerin hesaba EFT limiti 300 bin TL, isme EFT limiti ise 50 bin TL’dir.

AlBaraka EFT ücretleri ne kadar?

AlBaraka’da mobil, internet şubesi, çağrı merkezi ve ATM'lerden yapılan rutin, geç ya da düzenli EFT işlemlerinden herhangi bir masraf alınmıyor.

AlBaraka'dan başka bankaya para yatırma ücreti, sadece şubeden yapılan işlemlerde uygulanıyor. Şubeden EFT ücretleri gönderilen para tutarı arttıkça yükseliyor. lskfmgdf

Rutin banka saatleri arasında şubeden yapılan EFT işlemleri için kesilen ücretler şu şekildedir:

1000 TL’ye kadar EFT: 7,79 TL

1000 TL- 50 bin TL EFT: 15,59 TL

50 bin TL üzeri EFT: 155,86 TL

AlBaraka geç EFT ücretleri ne kadar?

AlBaraka Türk’te rutin banka saatleri dışında şubeden yapılan para transferi işlemlerinde geç EFT tarifesi uygulanıyor.

16:00'dan sonra kasadan yapılacak EFT işlemlerinde mevcut masrafa ek olarak; EFT tutar aralığına göre tutarın yarısı kadar fazlası masraf alınıyor.

Albaraka’da geç EFT işlemleri için kesilen ücretler şu şekildedir:

1000 TL’ye kadar geç EFT: 3,89 TL

1000 TL-50 bin TL EFT: 7,79 TL

50 bin TL üzeri EFT: 77,93 TL

AlBaraka düzenli EFT ücretleri ne kadar?

Albaraka Türk’te düzenli EFT talimatı verilerek her ayın belirli günlerinde istenilen hesaba otomatik para transferi gerçekleştirilebilir.

Banka şubesinden verilen düzenli EFT talimatları için Albaraka EFT ücretleri şu şekildedir:

1000 TL’ye kadar düzenli EFT: 1,55 TL

1000 TL-50 bin TL EFT: 3,12 TL

50 bin TL üzeri EFT: 7,79 TL

AlBaraka'dan yapılan EFT kaç dakikada hesaba geçer?

AlBaraka’dan yapılan EFT eğer iş günü içinde yapılmışsa aynı gün hesaba geçer. EFT, eğer iş günleri dışında veya resmî tatilde yapılırsa devamındaki ilk iş günü hesaba düşer.

Hafta içi mesai saatleri içinde yapılan EFT’nin hesaba geçmesi yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede gerçekleşir. Sistemin yoğunluğuna göre bu süre biraz daha uzayabilir.

AlBaraka havale saatleri ne zaman?

Albaraka Türk’te havale işlemleri için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Mobil, internet şubesi, çağrı merkezi ve ATM'lerden haftanın her günü ve günün her saatinde kolay bir şekilde havale işlemi gerçekleştirilebilir.

AlBaraka havale ücretleri ne kadar?

Albaraka Türk’te mobil, internet şubesi, çağrı merkezi ve ATM'lerden gerçekleştirilen havale işlemleri ücretsizdir.

Albaraka Türk hesabından başka bir Albaraka Türk hesabına yapılacak döviz havaleleri de ücretsizdir. SWIFT içerikli döviz havaleleri ise ücretsiz para transferi kapsamında değildir.

Albaraka Türk şubelerinden yapılan havale işlemlerinde ise gönderilen paranın miktarına göre havale ücreti değişiyor.

Albaraka’da şubeden yapılan havale işlemleri için kesilen ücretler şu şekildedir:

1000 TL’ye kadar havale: 3,89 TL

1000 TL-50 bin TL havale: 7,79 TL

50 bin TL üzeri havale: 77,93 TL

AlBaraka Nöbetçi Transfer Nedir?

Albaraka Türk’te EFT saatleri dışında da Nöbetçi Transfer hizmetiyle Türk Lirası cinsinden para transferi işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Nöbetçi Transfer hizmetinden yararlanabilmek için İnternet/Mobil Bankacılık kullanıcısı olmak yeterli.

Nöbetçi Transfer ile;

Hafta içi EFT saatleri (08:30-17:15) dışında ve hafta sonu da 24 saat TL para transferi yapılabilir.

İnternet şubesi ve Albaraka Mobil üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Nöbetçi Transfer işlemi yapılabilen bankalar:

Akbank,

DenizBank,

Fibabanka,

Garanti Bankası,

Halkbank,

İş Bankası,

QNB Finansbank,

Şekerbank,

Türkiye Finans Katılım Bankası,

VakıfBank,

Ziraat Bankası.

İşlem ücreti, aracı kurum hizmet bedeli dâhil toplam 12 TL’dir.

Nöbetçi Transfer üzerinden yapılan para transferlerin gerçekleşme süresi ortalama 20 dakikadır.



