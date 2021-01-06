Albayrak'ın "manipülasyon" yönetmeliğine revizyon hazırlığı

Albayrak döneminde hayata geçen yönetmelik yoruma açık olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), geçen yıl eski Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde hayata geçirilen piyasa manipülasyonu yönetmeliğinde revizyona gideceği belirtildi. Reuters'ın beş farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre BDDK, yönetmeliğe karşı "muğlak" ve "ucu açık" olduğu gerekçesiyle bankacılık sektöründen gelen eleştiriler sonrası değişiklik yapma kararı aldı. Ekonomi yönetiminde Kasım ayında yapılan değişikliğin ardından başlayan reform ve piyasa dostu söylemler doğrultusunda olduğu düşünülen revizyonla bu alanda Avrupa Birliği standartlarının yakalanması hedeflendiği tahmin ediliyor. Geçen Mayıs ayında değiştirilen yönetmelikle finansal piyasalarda yanlış ve yanıltıcı bilgi yayan kurumların cezalandırılması öngörülüyordu. Ancak neyin suç unsuru oluşturduğunun belirsiz olması nedeniyle yönetmelik eleştiriliyordu. BDDK'ya "manipülasyon tespiti" yetkisi Bankalar ve diğer kurumlarla birlikte çalışılıyor

Reuters'a konuşan ekonomi yönetiminden bir yetkili, "Finansal piyasalardaki manipülasyon, yanıltıcı işlemler ve uygulamaları belirleyen geçen yılki BDDK düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor" dedi. "Gündemde olan konu, uygulamada tedirgin yaratan ve soruna neden olan kuralları değiştirmek" diyen yetkili, çalışmanın bankalar ve diğer kurumlarla işbirliği içinde yapıldığını aktardı. Diğer yandan BDDK resmi olarak konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Kaynakların verdiği bilgiye göre belirsizliklerin giderilmesinin hedeflendiği yönetmelikte değişiklik yapılması için yasa değişikliğine gerek olmayacak. Üst düzey bir banka yetkilisi, düzenlemenin AB şartlarından uzak ve yoruma açık bir çok unsur içerdiğini vurguladı. Yetkili, "Ucu açık kısımları daha somut hale getirmek için bir düzenleme hazırlanıyor" dedi. Yönetmeliğe karşı eleştiriler 11 maddelik mevcut yönetmelik, neyin manipülasyon ve piyasa spekülasyonu sayılacağına dair fazla genel tanımlamalar içerdiği, piyasadaki standart döviz işlemlerini bile olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle endişe yaratıyordu.