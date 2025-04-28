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Ali Ülker, Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Tütüncü’ye devretti

Ali Ülker, Yıldız Holding’de 2020 yılı Şubat ayından bu yana sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Yıldız Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü’ye devretti.

Ali Ülker, Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Tütüncü’ye devretti
Recep Demircan

Yıldız Holding Yönetim Kurulu son toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Tütüncü’yü atadı. 2018 yılından bu yana Holding bünyesinde Başkan Yardımcılığı ve CEO’luk görevlerini yürüten Mehmet Tütüncü, 2020 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ali Ülker’den görevi devraldı.

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Ali Ülker

Atama kararı, 28 Nisan tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamayla; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji gibi Yıldız Holding’in halka açık şirketleri aracılığıyla tüm hissedarlara ve paydaşlara duyuruldu.

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Mehmet Tütüncü

ALİ ÜLKER: "BU BİLİNÇLE GÖREVİ DEVRETME KARARI ALDIM"

Yıldız Holding çalışanlarına bir veda mesajı yayımlayan Ali Ülker, şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılının Şubat ayında devraldığım Yönetim Kurulu Başkanlığında 5 yılı geride bırakmış bulunuyorum. Parlayan Yıldız ailesinin bir parçası olmaktan, bu yolu sizlerle yürümekten çok büyük keyif aldım. Göreve başladığım ilk haftalarda yaşanan global ölçekte bir salgın, Türkiye’nin en büyük sendikasyonunun sorumluluğu ve yıkıcı bir depremin yaralarını sarma mücadelesi gibi zorlu süreçlerin üstesinden hep birlikte geldik. Büyüklerimizden devraldığımız bu kıymetli mirası güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam bir şekilde taşımak için hep birlikte çalıştık. Şirketlerimizin değerlerini ve iş yapma şekillerini, sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına önemli adımlar attık. Yıllar boyunca, dayanışmanın, azmin ve iş birliğinin bizi nasıl güçlendirdiğine birlikte şahit olduk. Bu güzel başarılara beni ortak ettiğiniz ve her anına şahit olmamı sağladığınız için siz değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. 15 yaşında yaz tatillerinde başladığım kariyerimde 40 yılı aşmış bulunuyorum. Kurumlar kalıcı insanlar geçicidir; bu bilinçle ben de beşinci yılın sonunda Yönetim Kurulu Başkanlığını devretme kararı aldım. Bu vesileyle, başta beni bu onurlu göreve layık gören Sayın Murat Ülker Bey’e teveccühlerinden dolayı, değerli Yönetim Kurulu üyelerimize ve siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma ise desteklerinden ötürü en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Siz parlayan yıldızları ve başarılarınızı takip etmekten her zaman memnuniyet duyacağım. Birlikte yazdığımız bu hikayenin devamında da sizlerin insanlığa güzel katkılar sunacağınıza ve mutluluk kaynağı olmaya devam edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum.”

MURAT ÜLKER: "ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATTI"

Yıldız Holding’de zorlu zamanlarda üstlendiği liderlikten ve holdingi geleceğe taşıma yolunda gösterdiği gayretten ötürü Ali Ülker’e teşekkürlerini sunan Murat Ülker de düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Sayın Ali Ülker, pandemi ve 2023 Şubat depremleri gibi zorlu dönemlerde Yıldız Holding ve şirketlerinin finansal istikrarının korunmasında büyük bir sorumluluk üstlendi. Bu 5 yıllık dönemde atıştırmalık ve perakende sektörlerine odaklanarak, Yıldız Holding ve şirketlerinin büyüme stratejilerine ivme katacak önemli kararlara imza attı. Yıldız Holding’e değerli katkılarından ötürü Sayın Ali Ülker’e teşekkür ediyor ve yeni dönemde Sayın Mehmet Tütüncü’ye başarılar diliyorum. Ve biliyorum ki; Ali Bey her ne kadar bundan sonra kendi özel meraklarına daha çok vakit ayıracağını söylese de önümüzdeki dönemde de tüm dünyada onun uzmanlığından yararlanmaya devam edeceğiz.”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Holding
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